İstanbul

İlk maçında Karadağ ile 11 Ekim Çarşamba günü başkent Podgorica'da, ikinci karşılaşmasında ise Sırbistan ile 15 Ekim Pazar günü Ankara'da karşılaşacak millilerin Rumen başantrenörü Buceschi, kamp dönemi ve gruptaki hedeflerine dair açıklamada bulundu.

Takımın geçirdiği hazırlık döneminden bahseden tecrübeli çalıştırıcı, "Kamp çalışmalarımıza 5 Ekim'de başladık. Takımımızda 24 oyuncuyla çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Karadağ ile deplasmanda ve Sırbistan ile evimizde karşılaşacağız. İlk iki maç, bizim için çok önemli ve zor olacak. Buna hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Gruptan çıkmak için şansımız olduğunu düşünüyorum"

Güçlü takımlarla karşılaşacaklarını aktaran Buceschi, buna rağmen gruptan çıkma şanslarının olduğunu dile getirdi.

Elemelerde Karadağ, Sırbistan ve Bulgaristan ile 6. Grup'ta yer alan ay-yıldızlıların rakiplerini değerlendiren Rumen çalıştırıcı, "Zor bir gruptayız. Gruptan çıkmak için şansımız olduğunu düşünüyorum. Her puan için sonuna kadar mücadele etmek zorundayız. Aldığımız her puanın önemi var. Çünkü bu şampiyonanın elemelerinde gruplarda üçüncü sırayı alan takımların da turnuvaya katılma şansı olacak. Karadağ, son olarak 2022 EHF Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Çok güçlü bir takım. Özellikle evlerinde çok iyi oynuyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan birçok oyuncuları var." diye konuştu.

"Sırbistan maçına motive ve güçlü şekilde çıkmalıyız"

Dünya Şampiyonası elemelerinde kaybettikleri Sırbistan'a karşı bu kez daha motive olacaklarını vurgulayan Buceschi, "Sırbistan da Karadağ gibi iyi bir takım. Onlara karşı son olarak Dünya Şampiyonası elemelerinde oynadık ve iki maçı da kaybettik. Şu anda jenerasyon değişikliği yaşıyorlar. Sırbistan ile oynadığımız son maçta 6 golü şu an takımda olmayan oyuncular atmıştı. Belki de bu bizim için Sırbistan'a karşı oynarken küçük bir avantaj olabilir. Asıl önemli olan bizim göstereceğimiz performans ve 10 günlük hazırlık döneminde nasıl çalıştığımız. 15 Ekim Pazar günü Ankara'da Sırbistan ile oynayacağımız maça oldukça motive ve güçlü şekilde çıkmalıyız. Her puan ve gol için mücadele etmeliyiz." yorumunu yaptı.

"Taraftarlarımızdan zorlu bir atmosfer yaratmalarını istiyoruz"

Buceschi, Sırbistan ile Ankara'da oynayacakları maç için sporseverlere destek çağrısında bulundu.

Sporseverleri salona davet eden Buceschi, "Evimizde oynayacağımız maça olabildiğince fazla taraftarın gelmesine ihtiyacımız var. Ankara'daki taraftarlarımızdan rakip takım için zorlu bir atmosfer yaratmalarını istiyoruz. Onlar arkamızda olduğunda ve bizi desteklediğinde daha iyi oynuyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.