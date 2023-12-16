Ankara

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da düzenlenen şampiyonada milli takım, finalde İsrail ile karşılaştı. Rakibini 8-4 yenen Türkiye, 2015 ve 2019'dan sonra üçüncü kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Son dünya şampiyonu A Milli Kadın Golbol Takımı, 2018 ve 2022'de Paralimpik Oyunlar şampiyonluğu da elde etmişti.

Bakan Bak'tan kutlama

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Şampiyonuyuz! A Milli Kadın Golbol Takımımızı gönülden kutluyorum. 2 Paralimpik Oyunları Şampiyonluğu, 1 Dünya Şampiyonluğu, 3 Avrupa Şampiyonluğu... Sizinle gurur duyuyoruz kızlar!" ifadelerini kullandı.