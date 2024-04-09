A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Macaristan ile Pendik Stadı'nda karşılaştı.

A Milliler, Macaristan karşısında 1-0 geriyi düşmesine rağmen maçı 2-1 kazanmayı başardı. 45+1. dakikada Diána Csányi uzaktan bir şutla takımını 1-0 öne geçirdi. 80’de Ece Türkoğlu ile temsilcimiz 1-1’lik beraberliği buldu. 88. dakikada Miray Cin, maçı Türkiye’nin 2-1 kazandığını ilan etti.

Bu sonuçla ay-yıldızlılar, grupta ilk galibiyetini aldı. A Milli Kadın Futbol Takımı, ilk müsabakasında İsviçre'ye 3-1 yenilmişti.

Macaristan ise ilk yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmayı Kadın Futbolu Direktörü Eren Şenyaprak, kadın futbolu kulüp başkanları ve yöneticilerinin yanı sıra U16 Kız Millî Takımı da tribünden takip etti.

Stat: Pendik Stadyumu

Hakemler: Katarzyna Lisiecka-Sęk, Katarzyna Wojs, Anna Dabrowska, Sylwia Biernat

Türkiye: Gamze Yaman, Ümran Özev, Sejde Abrahamsson, Meryem Cennet Çal, Miray Cin, Ebru Topçu ©, Yağmur Uraz (Dk. 46 Ece Türkoğlu), Birgül Sadıkoğlu (Dk. 62 Busem Şeker), İlayda Civelek, Elif Keskin (Dk. 77 Arzu Karabulut), Gülbin Hız (Dk. 88 Eda Karataş)

Macaristan: Réka Szőcs, Henrietta Csiszár, Zsanett Kaján (Dk. 81 Emoke Papai), Viktória Szabó, Csilla Savanya, Diána Csányi (Dk. 65 Evelin Fenyvesi), Hanna Németh, Laura Kovács (Dk. 46 Virag Nagy), Dóra Zeller (Dk. 46 Anna Csiki), Lilla Turányi, Luca Papp (Dk. 89 Dora Süle)

Goller: Diána Csányi (Dk. 45+1), Ece Türkoğlu (Dk. 80), Miray Cin (Dk. 88)

Sarı Kartlar: Meryem Cennet Çal, İlayda Civelek (Türkiye)



Gruptaki diğer maçta İsviçre, deplasmanda Azerbaycan’ı penaltıdan Smilla Vallotto, Luana Bühler, Alayah Pilgrim ve Nadine Riesen’in golleriyle 4-0 mağlup etti. İsviçre 6 puana çıkarak liderliğini sürdürdü.