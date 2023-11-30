İstanbul

UEFA Uluslar C Ligi'nden B Ligi'ne yükselmeyi garantileyen ve grubundaki son iki maçında yarın deplasmanda Litvanya, 5 Aralık'ta da Mersin'de Gürcistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın kalecisi Selda Akgöz, soruları yanıtladı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET forması giyen başarılı file bekçisi, beğendiği kalecilerle ilgili soruyu, "İki tane beğendiğim kaleci var. Muslera ve Uğurcan, ikisini de beğenerek izliyorum." yanıtını verdi.

Ay-yıldızlı ekipte kaptanlık görevini de yürüten 30 yaşındaki deneyimli kaleci Akgöz, Uluslar Ligi'ndeki grup maçlarını gol yemeden tamamlamayı hedeflediklerini belirterek "Bizim bu grupta maçlara başlamadan bir hedefimiz vardı zaten. Maçların ilk 15 dakikasında gol atacak ve hiç gol yemeden grubu tamamlayacaktık. Oynadığımız 4 maçı da çok güzel geçirdik. İki maçımız kaldı, bu iki maçımızı da gol yemeden namağlup bir şekilde B Ligi'ne gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Akgöz, 5 Aralık'ta Mersin'de oynayacakları Gürcistan maçının öneminin büyük olduğunu belirterek, taraftar desteğinin önemine dikkati çekerek, "Elazığ ve Çorum'daki maçlarda seyirci desteğimiz çok iyiydi. Bu desteğin sürmesini istiyoruz." şeklinde sözlerini tamamladı.

Milliler 4'te 4 yapan 6 takım arasında

Öte yandan UEFA Uluslar C Ligi 2. Grupta oynadığı dört karşılaşmayı da kazanarak B Ligi'ne yükselen A Milli Kadın Futbol Takımı, Uluslar Ligi'nde yer alan 51 takımdan oynadığı 4 maçını da kazanan 6 ekip arasında yer almayı başardı.

Ay-yıldızlılar bu karşılaşmalarda 10 gol atarken, kalesinde ise gol görmedi.