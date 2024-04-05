Zürih kentindeki Letzigrund Stadı'nda oynanan maçta İsviçre, 30 ve 78. dakikalarda Viola Calligaris, 52. dakikada Luana Bühler'in attığı gollerle galibiyete ulaştı.

Millilerin golünü, 80. dakikada Ece Türkoğlu kaydetti.

Elemelere mağlubiyetle başlayan ay-yıldızlılar, gruptaki ikinci maçında 9 Nisan'da Macaristan'ı konuk edecek.

Stat: Letzigrund Stadı

Hakemler: Sandra Bastos, Catia Tavares, Stasa Spur, Sara Alves

İsviçre: Elvira Herzog, Noelle Maritz (Dk. 78 Nadine Riesen), Viola Calligaris, Luana Bühler, Julia Stierli, Geraldine Reuteler, Ramona Bachmann © (Dk. 64 Riola Xhemaili), Meriame Terchoun (Dk. 55 Alena Bienz), Smilla Vallotto, Alayah Pilgrim (Dk. 78 Alisha Lehmann), Aurelie Csillag

Türkiye: Selda Akgöz, İlayda Civelek, Sejde Abrahamsson, Gülbin Hız, Ümran Özev, Eda Karataş (Dk. 65 Miray Cin), Birgül Sadıkoğlu (Dk. 46 Busem Şeker), Meryem Cennet Çal (Dk. 88 Yaşam Göksu), Ebru Topçu, Elif Keskin, Yağmur Uraz (Dk. 46 Ece Türkoğlu)

Goller: Viola Calligaris (Dk. 31 ve 78), Luana Bühler (Dk. 52), Ece Türkoğlu (Dk. 79)

Karşılaşma öncesinde ısınma sırasında İsviçre'nin ilk 11'de oynayacağını açıkladığı oyuncusu Amira Arfaoul sakatlandı. Teknik heyetin kararı doğrultusunda ilk 11'de Arfaoul'un yerine Aurelie Csillag forma giydi.

Mücadeleyi Kadın Futbol Direktörü Eren Şenyaprak, Zürih Başkonsolosumuz Hasan Emre Uygun ile Muavin Konsolos Gürhan Cihanoğlu tribünden takip etti. Tribünde 5 bin 500 futbolsever karşılaşmayı izledi.

Grubumuzdaki diğer maçta Macaristan ile Azerbaycan 1-1 berabere kaldı. Macaristan'dan 45. dakikada H. Csiszar'ın golüne Azerbaycan 75. dakikada S. Jafarzade'nin penaltıdan attığı golle cevap verdi.