Milli takım 43. dakikada öne geçti. Miray'ın sağdan ortasında arka direğe seken topu kontrol eden Eda'nın şutunda top rakip oyuncunun eline çarptı. Hakemin penaltı noktasını göstermesiyle topun başına geçen Ebru, sol köşeye vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

Mücadelede başka gol olmadı ve milli takım karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı yaklaşık 11 bin kişi izledi.

Ay-yıldızlılar, gruptaki ilk maçında İsviçre'ye deplasmanda 3-1 yenilmiş, ikinci maçında ise Macaristan'ı İstanbul'da 2-1 mağlup etmişti.

Puanını 6'ya çıkaran Türkiye, grubundaki 4. maçında 4 Haziran Salı günü Bakü'de Azerbaycan'ın konuğu olacak.

Grubundaki 3. maçında da galibiyete ulaşamayan Azerbaycan ise 1 puanda kaldı.

Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk, Kadın Futbolu ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Müderrisgil, Kadın Futbol Direktörü Eren Şenyaprak, Erzincan Valisi Doç Dr. Hamza Aydoğdu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, protokol tribününden takip etti.

Stat: Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumu

Hakemler: Alexandra Collin, Elodie Coppola, Clothilde Brassard, Clemence Goncalves (Fransa)

Türkiye: Selda Akgöz ©, Ümran Özev (Dk. 77 Kader Hançar), Eda Karataş, Sejde Aylin Abrahamsson, İlayda Civelek, Meryem Cennet Çal (Dk. 85 Arzu Karabulut), Elif Keskin, Ebru Topçu, Miray Cin (Dk. 77 Derya Arhan), Busem Şeker (Dk. 46 Birgül Sadıkoğlu), Ece Türkoğlu

Azerbaycan: Aitaj Sharifova, Diana Mammadova (Dk. 68 Aysun Aliyeva), Zhala Mahsimova (Dk. 55 Vusala Seyfatdinova), Nigar Mirzaliyeva, Ayshan Ahmadova, Esra Manya, Mana Mollayeva, Sevinj Jafarzade ©, Kristinha Bakarandze, Peritan Bozdag (Dk. 90+2 Nazlıcan Parlak), Yeliz Acar

Gol: Ebru Topçu (Dk. 43 pen.)

Sarı Kart: Aysun Aliyeva (Azerbaycan)