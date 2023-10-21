Dünya Kızlar Buz Hokeyi Buluşması kapsamında Zeytinburnu Buz Adası’nda gerçekleştirilen etkinlikte, milli takım oyuncuları, yaklaşık 50 kız çocuğuna buz hokeyini tanıttı.

Kız çocuklarına defter ve forma hediye edilen organizasyonda açıklama yapan A Milli Buz Hokeyi Takımı Başantrenörü Yücel Çıtak, diğer branşlardaki gibi buz hokeyinde de kız çocuklarının yer almasını istediklerini ifade ederek, şunları söyledi.

"Kız çocuklarının da bu sporu yapabileceklerini göstermek amaçlı yapılan etkinliğe katıldık. Bu çocuklarımız ileride kulüp takımlarımıza ve milli takımlarımıza katkı sağlayacaktır. Tüm dünyada kutlanan bu etkinliği, ülkemizde de gerçekleştirerek, kız çocuklarının buz hokeyi ilgi göstermesini ve bu sporu yapmasını istiyoruz. Onların diğer branşlarda olduğu gibi bu branşta da ülkemizi temsil etmelerini istiyoruz."

Dünya Şampiyonası elemelerine hazırlandıklarını anlatan Çıtak, "Önümüzdeki nisan ayında İstanbul'da yapılacak elemelere iddialı bir şekilde hazırlanıyoruz. Çalışmalara erken başladık. Yaklaşık 10 gündür kamptayız. Aralık, şubat ve mart aylarındaki turnuva ve kamplarla hazırlıklarımızı tamamlamayı planlıyoruz." diye konuştu.

"Daha fazla sporcunun bu branşta mücadele etmesini istiyoruz"

A Milli Buz Hokeyi Takımı kaptanı Meryem Betül Tuna da etkinlikle ilgili, "Bugün küçük kız hokeycilerle birlikteyiz. Onların severek burada olması, bizim de onlara bir şeyler katabilmemiz çok değerli. Sayılarının artmasını istiyoruz. Çok keyif alarak yapıyoruz bu sporu ve daha fazla sporcunun bu branşta mücadele etmesini istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.