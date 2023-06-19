Lübliyana

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2023 FIBA Avrupa Şampiyonası D Grubu son maçında Slovakya'ya 80-66 mağlup olarak turnuvadan elendi.

Mücadeleye iyi başlayan Slovakya, 3 farklı oyuncusundan bulduğu üçlük atışlarla skor üretirken, Türkiye pota altından Sevgi Uzun, Alperi Onar ve McCowan'la sayı bulmaya çalıştı. A milliler, ilk periyodu 15-21 geride kapattı.

İkinci periyotta set oyununa dönen milliler. Alperi Onar ve Gökşen Fitik'in hızlı hücumları, Esra Ural Topuz ve McCowan'ın pota altı sayılarıyla ilk 5 dakikalık bölümde farkı kapattı: 25-25. Bitime 3 dakika kala 3 farkla öne geçen Türkiye, rakibin mola dönüşünde Dudasova, Jakubcova ve Palenikova'yla bulduğu 3 sayılık atışlar ve ribaunt dönüşleri sonrasında devreyi 31-40 geride tamamladı.

Slovakya, ikinci yarıda da dış şutlar ve etkili savunmasıyla çeyreğin bitimine 2 dakika kala farkı 14 sayıya çıkardı: 42-56. Üç sayılık atışlarda isabet yakalayamayan ve ribaunt üstünlüğünü rakibe kaptıran milliler ise Sevgi Uzun ve Derin Erdoğan'la sayılar bulsa da üçüncü çeyreği 45-58 yenik kapattı.

Final çeyreğinin başında Slovakya bulduğu sayılarla farkı 16 sayıya kadar çıkardı. Bu fark sonrasında ay yıldızlılar, Alperi Onan ve Derin Erdoğan'la bulduğu 3 sayılık atışlarla bitime 2 dakika 17 saniye kala kala farkı 9'a indirdi: 61-70. Maçın son dakikasında serbest atışlarla Slovakya farkı tekrar artırırken, maçtan da 80-66'lık galibiyetle ayrılarak play-off'ta Almanya'nın rakibi oldu.

Türkiye turnuvaya veda etti

Sahaya Tilbe Şenyürek ve Olcay Çakır Turgut'un sakatlıklarından dolayı önemli eksiklerle çıkan A Milliler, bu skorla tek galibiyetini Macaristan'a karşı aldığı turnuvaya veda etti. Slovakya ise grup üçüncüsü olarak C grubunun ikincisi Almanya'nın rakibi oldu.

Sırbistan'ı 81-75 mağlup edip liderliğe yükselen Macaristan, doğrudan çeyrek finale katılma hakkı elde etti.

Grubu ikinci sırada tamamlayan Sırbistan da, play-off'ta C grubunun üçüncüsü Büyük Britanya ile eşleşti.

Turnuvada çapraz eşleşmeyle rakip olan grup ikincileri ile üçüncüleri, 19 ve 20 Haziran tarihlerinde, adlarını son 8 takım arasına yazdırmaya için karşı karşıya gelecek.

AA