THF Başkanı Uğur Kılıç ve İşbir Holding Üst Yöneticisi (CEO) Ediz Köklü ile A Milli Kadın Hentbol Takımı oyuncularının da katıldığı imza töreni, THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kılıç, törende yaptığı konuşmada, yaklaşık iki yıldır yürüttükleri görevde birçok sponsorluğa imza attıklarını belirterek, "Her bir sponsorluk branşın gelişimi için, o branşın tanınması için, özellikle milli takım sporcularına daha büyük imkanların sağlanması için imkan sunuyor. Bugün de ülkemizin en önemli üretici firmalarından İşbir Yatak ile anlaşmamızı imzalıyoruz. Bizim için ve sporcularımız için çok kıymetli. Teknik ekipler genelde milli takımları sonuna kadar zorlarlar, çok fazla antrenman yaptırırlar, inşallah sağlıklı sponsorumuz İşbir Yatak sayesinde dinlenme sürelerini daha konforlu ve profesyonel ellere bırakmış olacağız. Tüm İşbir Yatak yöneticilerine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Köklü ise "İşbir Yatak olarak A Milli Hentbol Takımlarının sağlıklı uyku sponsoru olmaktan oldukça mutluyuz. Türkiye'yi uluslararası turnuva ve maçlarda temsil eden takımımızın başarılarına destek olmak ve bu heyecan verici yolculukta yan yana ilerlemek bizim için oldukça değerli. Öncelikle THF Başkanımız Sayın Kılıç'a bu güzel iş birliği için teşekkür etmek isterim. Hentbolu daha güzel yerlere taşıyarak hak ettiği değeri görebilmesi için hayata geçirdiği çalışmaları bugün yakından görme şansım oldu. Hentbol milli takımları olarak çok güzel başarılara imza atacaklarına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de dünya standartlarında sporcuların yetişmesine katkıda bulunmaya devam edeceklerini belirten Köklü, şunları kaydetti:

"A Milli Kadın Hentbol Takımı'mıza 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri için de başarılar diliyorum. 15 Ekim'deki Sırbistan karşılaşmasını heyecanla bekliyor, maçın galibiyetle sonuçlanacağına inanıyorum. 2025 EHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde ise A Milli Erkek Hentbol Takımı'mıza başarılar diliyorum. Bu iş birliği, sporcularımıza rahat ve sağlıklı bir uyku sunma üzerine. Sporun toplumun gelişiminde oynadığı önemin ve birleştirici gücünün de bilincindeyiz. Son yıllarda voleybol ve futbol gibi branşlarda yaptığımız iş birlikleri ve sponsorluklar, bunun en somut örnekleridir."

Konuşmaların ardından THF Başkanı Uğur Kılıç, İşbir Yatak yöneticilerine üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu milli takım forması hediye ederken, İşbir Yatak yöneticileri de THF yönetimine ve milli takım oyuncularına hediye paketi takdim etti.