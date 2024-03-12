Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak maç öncesi teknik direktör Marco Rossi'nin belirlediği 25 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Danes Dibusz (Ferencvarosi) Peter Gulacsi (RB Leipzig) Balazs Toth (Fehervar)

Defans: Botond Balogh (Parma), Marton Dardai (Hertha Berlin), Adam Lang (Omonoia), Attila Mocsi (Çaykur Rizespor), Willi Orban (Leipzig), Attila Szalai (Freiburg), Gabor Szalai (Lausanne-Sport)

Orta Saha: Bendeguz Bolla (Servette), Milos Kerkez (Bournemouth), Laszlo Kleinheisler (Hajduk Split), Adam Nagy (Spezia Calcio), Zsolt Nagy (Puskas Akademia), Loic Nego (Le Havre), Andras Schafer (Union Berlin), Callum Styles (Sunderland)

Forvet: Martin Adam (Ulsan Hyundai), Daniel Gazdag (Philadelphia Union), Krisztofer Horvath (Kecskemeti), Roland Sallai (Freiburg), Dominik Szoboszlai (Liverpool), Zalan Vancsa (Lommelse), Barnabas Varga (Ferencvarosi)

