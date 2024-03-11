Başkent Viyana'daki Ernst Happel Stadyumu'nda 26 Mart'ta oynanacak Avusturya-Türkiye mücadelesi TSİ 22.45'te başlayacak. Avusturya, bu müsabaka öncesinde, 23 Mart'ta TSİ 20.00'de Bratislava'da Slovakya ile özel maçta karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Ralf Rangnick tarafından belirlenen 26 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Alexander Schlager (Salzburg), Patrick Pentz (Brondby), Tobias Lawal (LASK)

Defans: Stefan Posch (Bologna 1909), Stefan Leiner, Maximilian Wöber (Borussia Mönchengladbach), Phillipp Mwene (Mainz 05), Kevin Danso (Lens), Philipp Lienhart (Freiburg), Flavius Daniliuc (Salzburg), Leopold Querfeld (Rapid Wien)

Orta Saha: Konrad Laimer (Bayern Münih), Christoph Lang, Matthias Seidl (Rapid Wien), Florian Grillitsch (Hoffenheim), Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Christoph Baumgartner (Leipzig), Muhammed Cham (Clermont), Andreas Weimann (West Bromwich Albion), Romano Schmid (Werder Bremen), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Patrick Wimmer (Wolfsburg), Alexander Prass (Sturm Graz)

Forvet: Maximilian Entrup (Hartberg), Michael Gregoritsch (Freiburg)