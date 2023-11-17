Berlin

Montella karşılaşmanın oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadı’nda futbolcu Çağlar Söyüncü İle basın toplantısı düzenledi.

Hazırlık açısından Almanya ile yapacakları maçın milli takım için önemli olduğunu belirten Montella, "Almanya gerçekten güçlü bir ekibe sahip. Avrupa Şampiyonası’nda da finale kadar çıkıp kazanabilecek potansiyelde olan ülkelerden bir tanesi. O yüzden gelecekte planlarımız için böyle bir maça çıkabilmek, kendi istediğimiz performansı verebilmek güzel bir test olacaktır. Bu maçtan sonra da Galler’e karşı onayacağız." dedi.

İtalyan teknik adam, "Burada çok sayıda Türk vatandaşı yaşıyor, onları da gerçekten gururlandırmak istiyoruz. O yüzden bizler için de gerçekten hazırlık açısından önemli.” değerlendirmesinde bulundu.

Yarınki maçta sıcak bir atmosfer beklediğini aktaran Montella, “Çünkü alışılmışın dışında atmosfer görebiliriz; sanki kendi evimizde oynuyormuşuz gibi hissettirebilirler bize. O yüzden onun heyecanını yaşıyoruz.” İfadesini kullandı.

Yusuf Yazıcı ve Yusuf Sarı ile ilgili değerlendirmede bulunan Montella, Yusuf Yazıcı’nın “komple bir futbolcu” olduğunu belirterek, “Diğer futbolculara göre daha az duraksamayla oynayabilen nadir futbolculardan. Hem fiziksel hem teknik kapasitesi olarak. Burada görmek istedim kendisini. Katkı sağlayacağını da düşünüyorum. Kendisini yakından tanımak, beraber metotlarımızı uygulamak da iyi oldu.” şeklinde konuştu.

Montella, Yusuf Sarı’nın da nasıl bir futbolcu olduğunu bildiğini aktararak, "Kendisinin bana neler verebileceğini biliyorum. Onun da uluslararası seviyede oynamasının gerektiğini düşünüyorum Burada olması benim için önemli." dedi.

Milli takıma çağrılan herkesin onayabilecek kapasitede futbolcular olduğunu vurgulayan Montella, şöyle konuştu:

"En iyiler çağrılır her seferinde. Burada olan oyuncular ilk 11’de oynayabilecek futbolcular. Çok önemli bir hazırlık dönemi olarak görebiliriz. Bir dahaki maçın (Galler’e karşı) ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Tarihi bir maç olduğunu da biliyoruz bizim açımızdan. Bu maçta görmemiz gereken futbolcular olabilir, dakika kazanması gereken futbolcular olabilir ya da bu maçta oynayıp o maçta da oynaması gereken futbolcular olabilir. Genel olarak baktığınızda iyi bir hazırlık olarak değerlendireceğiz. Bir dahaki maça hazırlanacağız. Çünkü Galler’de fiziksel bir maç bekliyoruz. Yarın sahaya süreceğimiz ilk 11’de aslında doğru bir kadroyla maçın gidişatını önceden nasıl gidebileceğini düşünerek bir kadroyla çıkacağız.”

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü de, sakatlığının geçtiğini belirterek, "Yüzde yüz iyileştim çok şükür. Hocamız sağ olsun İspanya’ya kadar gelip de bizleri ziyaret etti. Bizleri onurlandırdı. Bizim için büyük bir şans. Şu anda oynamaya hazırım." ifadelerini kullandı.