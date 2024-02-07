Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, ilk hazırlık müsabakasında 22 Mart Cuma günü Macaristan'a konuk olacak. Başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak mücadelenin başlama saati ise daha sonra belli olacak.

Ay-yıldızlılar, ikinci özel maçında ise 26 Mart Salı günü Avusturya'ya konuk olacak. Başkent Viyana'daki Ernst Happel Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 22.45'te başlayacak.

Türkiye, Macaristan ve Avusturya ile 17. kez karşılaşacak. Milli takım, Macaristan ile 8'i resmi olmak üzere oynadığı 16 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı.

Milliler, Avusturya ile yaptığı 10'u resmi 16 müsabakanın ise 7'sini kazandı, 1'inde berabere kaldı, 8'inden mağlubiyetle ayrıldı.

Türkiye'nin yanı sıra Macaristan ve Avusturya da 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek.