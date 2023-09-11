GENK (AA) - Genk şehrinde, karşılaşmanın oynanacağı Cegeka Arena'da teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Çalışmada aday kadroda bulunan ve Belçika'ya gelen 22 oyuncunun tamamı yer aldı.

Stefan Kuntz, idman öncesinde saha ortasında topladığı oyuncularına kısa bir konuşma yaptı. Antrenman, ısınma, pas ve koşu çalışmasıyla başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Japonya maçının taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.

Antrenmanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleri ile A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop izledi.

Genk şehrindeki Cegeka Arena'da yapılacak Japonya-Türkiye maçı, yarın TSİ 15.20'de başlayacak.