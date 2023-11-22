Cardiff

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılmayı daha önce garantileyen A Milli Futbol Takımı, elemelerdeki son maçında Galler'le deplasmanda 1-1 berabere kalarak D Grubu'nu lider tamamladı.

İlk yarı

4. dakikada Galler etkili geldi. Ferdi Kadıoğlu'nun geri pasında topu kapan Broadhead, sol taraftan ceza yayı önüne gelip plase bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

7. dakikada Galler öne geçti. Wilson'ın pasında sol kanatta topla buluşan Neco Williams, Ferdi'den sıyrılıp çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun uzak köşeye plasesinde, meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 1-0.

42. dakikada milli takım beraberlik golüne yaklaştı. Ferdi Kadıoğlu'nun sağdan yaptığı ortada ön direkte yükselen Yusuf Yazıcı kafayla topu arka bölüme aktardı. Kale sahası önündeki Kerem Aktürkoğlu'nun topu düzeltip vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

43. dakikada Roberts'ın uzun mesafeli taç atışında ceza sahası içinde topu kontrol eden Johnson'ın çaprazdan dönerek vuruşunda, kaleci Altay iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.

Mücadelenin ilk yarısı, Galler'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

49. dakikada A Milli Takım, yarı alanından çıkmakta zorlandı. Topu kapan Broadhead, sağdan savunmanın arkasına sarkan Johnson'a pasını aktardı. Bu futbolcunun çaprazdan şutunda, kaleci Altay uzanarak meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

58. dakikada sağdan kazanılan kornerde topun başına geçen Zeki Çelik, kale sahası içine ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Samet Akaydın'ın kafa vuruşunda, kaleci Ward gole izin vermedi.

69. dakikada ay-yıldızlı ekip penaltı kazandı. Sol tarafta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahasına gönderdiği ortada Kenan Yıldız, Ben Davies'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Matej Jug, penaltı noktasını gösterdi. 70'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Yusuf Yazıcı, meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere göndererek skora eşitlik getirdi: 1-1.

74. dakikada rakibinden kaptığı topla hızlı çıkan İsmail Yüksek, sağdan atağa katılan Yusuf Sarı'ya pasını aktardı. Rakibinden sıyrılıp ceza yayı önüne gelen bu futbolcunun sert şutunda, top üst direğe de çarparak auta gitti.

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.