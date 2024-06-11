Polonya'nın başkenti Varşova'dan kalkan özel uçakla Hannover Havalimanı'na gelen kafile, kendilerini bekleyen otobüsle Barsinghausen'deki kamp oteline geçti.

Kafilede, TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da yer aldı.

Ay-yıldızlı ekip, hazırlıklarını merkez kamp yeri olarak kullanacağı Barsinghausen kasabasındaki tesiste sürdürecek.

Yarın taraftara açık idman

A Milli Futbol Takımı, yarın Barsinghausen'deki kamp merkezi yakınında bulunan August Wenzel Stadyumu'nda halka ve medyaya açık bir antrenman yapacak.

Milli Takımın taraftara açık idmanı TSİ 12.30'da başlayacak.

Aşağı Saksonya Futbol Federasyonu, UEFA ile T.C. Hannover Başkonsolosluğu tarafından dağıtılan antrenman biletlerinin tükendiği duyuruldu.