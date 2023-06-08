Ankara

Milli takım, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki ilk üç maçında Danimarka ve Portekiz'le deplasmanda, Romanya ile de Konya'da karşılaştı.

Danimarka'yı 3-0, Portekiz'i de 3-2 yenen milli takım, Romanya'ya ise 3-2 mağlup oldu.

İlk üç müsabakasının ardından A Grubu'nda lider durumda bulunan milliler, 10 Haziran Cumartesi günü Romanya ile deplasmanda karşılaşacak.

Lig usulüne göre oynanan ve altı haftadan oluşan Avrupa Altın Ligi'nde gruplarını ilk sırada tamamlayan üç takım, Dörtlü Final müsabakaları oynamaya hak kazanacak. Final etabına ev sahipliği yapacak Hırvatistan da Dörtlü Final'de mücadele edecek.

CEV Avrupa Altın Ligi'nde Dörtlü Final müsabakaları, 24-25 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Milli takımın maç programı şu şekilde:

10 Haziran Cumartesi: Romanya-Türkiye

14 Haziran Çarşamba: Türkiye-Portekiz (Ankara)

17 Haziran Cumartesi: Türkiye-Danimarka (Ankara)

AA