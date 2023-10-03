Milli triatlet Gültigin Er, Dünya Kupası'nda Türkiye'nin en iyi derecesini elde etti Milli triatlet Gültigin Er, Dünya Kupası'nda Türkiye'nin en iyi derecesini elde etti
Ankara

Japonya'nın başkenti Tokyo'da oynanan karşılaşmanın ilk setini, 25-17'lik skorla ABD hanesine yazdırdı.

Çekişmeli geçen 2. seti 28-26 kazanan Türkiye, 24-19 geriye düştüğü 3. sette de oyuna ortak oldu ancak ABD, seti 32-30 alarak 2-1 öne geçti.

Dördüncü setten de 25-20 galip ayrılan ABD, 3'te 3 yaptı. Türkiye ise gruptaki 2. mağlubiyetini yaşadı.

Türkiye, gruptaki 4. maçında yarın TSİ 13.25'te ev sahibi Japonya ile karşılaşacak. Elemelerde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, Paris 2024'e katılma hakkı elde edecek.

AA