Kamp çalışmalarını 12 Mayıs Pazar gününe kadar İzmir'de sürdürecek A Milli Erkek Hentbol Takımı, 9 ve 11 Mayıs'ta Kuveyt ile hazırlık karşılaşmaları oynayacak.

Kampta şu oyuncular bulunuyor:

Taner Günay, Samet Kanberoğlu, Onur Ersin, Atakan Şirin, İlkan Keleşoğlu (Sakarya Büyükşehir Belediyespor), Enis Yatkın, Enis Harun Hacıoğlu, Eyüp Arda Yıldız, Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş Safi Çimento), Doruk Pehlivan, Ediz Aktaş (Almanya/HC Elbflorenz), Halil İbrahim Öztürk, Ali Emre Babacan, Ömür Pehlivan (Beykoz Belediyespor), Yakup Yaşar Simsar (Romanya/CSM Foscani), Ozan Erdoğan (Spor Toto), Görkem Biçer (Almanya/TV Grosswallstadt), Koray Ayar (Almanya/TSV Hannover Burgdorf).