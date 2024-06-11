Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi'nde başantrenör Daniel Gordo Rios yönetiminde gerçekleşen kamp, 16 Haziran Pazar gününe kadar sürecek.

Kampta İran'la 13 ve 15 Haziran'da iki hazırlık maçı oynayacak ay-yıldızlı ekip, 20 Haziran'da ise 20 Yaş Altı Erkek Hentbol Milli Takımı'yla Çanakkale'de kamp yapacak.

Milli takımın 19 kişilik kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Taner Günay, Yunus Özmusul, Ata Yetkinoğlu

Sol kanat: Samet Kanberoğlu, Oğulcan Güney

Sol oyun kurucu: Doruk Pehlivan, Baran Nalbantoğlu, Sadık Emre Herseklioğlu

Orta oyun kurucu: Ali Emre Babacan, Halil İbrahim Öztürk, Onur Ersin

Sağ oyun kurucu: Durmuş Ali Tınkır, Ramazan Döne, Eyüp Arda Yıldız, Ömür Pehlivan

Sağ kanat: Barış Buğday, Görkem Biçer

Pivot: Koray Ayar, Alper Aydın