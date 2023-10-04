A Milli Erkek Hentbol Takımı, Türkiye Hentbol Federasyonu Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi'nde kamp çalışmalarını sürdürüyor.

Başantrenör Halay, İtalya ile oynayacakları maçların hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek, "20 kişilik oyuncu kadrosuyla İtalya maçının birinci hazırlık aşamasını buradaki antrenmanlar ve hazırlık maçlarıyla tamamlayacağız. Oyuncularımızın hazırlık maçlarındaki durumları, 23 Ekim'de başlayacağımız ikinci aşama için bir gösterge olacak." dedi.

Çok iyi bir oyuncu kadrosuna sahip olduklarını dile getiren Halay, "Hedefimiz büyük, 2025 Dünya Şampiyonası'na katılmak en büyük hedefimiz. İtalyanlar ise son yıllarda hem altyapılarda hem üst yapılarda çıkış yakaladılar. Dünya Şampiyonası elemelerinde ikinci pottan karşımıza geldi. Tek hedefimiz buradan çıkmak ve ikinci tura, mart ayındaki maçlara katılabilmek." diye konuştu.

Irak ve Tunus ile 3 hazırlık maçı yapacaklarını aktaran Halay, "Uzun zamandır hazırlık maçı yapamamıştık, bu maçlar da takımımızın son durumunu görmek için, yaptığımız antrenmanların karşılığını görmek için önemli." dedi.

Halay: "Sakarya'da, herkesi tribünlere bekliyoruz"

Halay, takıma yeni katılan oyuncular için de "Takıma iki üç yeni oyuncu davet ettik. Hepsi milli takımın oyun düzeyini bilen oyuncular, arkadaşlarımız çok uyumlular. Güzel bir kamp dönemine başladık." şeklinde konuştu.

Dünya Şampiyonası'nda farklı bir eleme sistemine geçildiğinin hatırlatılması üzerine de Halay, "Daha önceden hep dörtlü gruplarda oynuyorduk. Bu sefer farklı olacak, birinci ve ikinci ön eleme yapılacak. Rakibimiz İtalya, buradan geçtikten sonra da 2024 Avrupa Şampiyonası'nda ilk aşamada elenen takımlardan biriyle mart ayında eşleşeceğiz. Amacımız önce İtalya'yı geçmek, İtalya'yı bu oyuncu grubuyla geçebileceğimize inanıyorum. Allah sakatlık vermesin, takım olarak herkesin birbirine inancı tam. İtalya ile ilk maçımız 1 Kasım'da Sakarya'da, inşallah herkesi tribünlere bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kanberoğlu: "Sakarya'da güzel bir atmosfer bizi bekliyor olacak"

A Milli Erkek Hentbol Takımı Kaptanı Samet Kanberoğlu da kampta bütün oyuncuların neşesinin yerinde olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Önce İtalya maçını ardından da adım adım maçları kazanarak devam edeceğiz. Takımda havamız gayet iyi, 20 oyuncuyla başladık, bir arkadaşımızın sakatlığı var, bir arkadaşımız yurt dışından gelecek. Takımda her şey çok iyi. İlk maç için Sakarya'da güzel bir atmosfer bizi bekliyor olacak diye tahmin ediyorum. Sakarya'da kazanıp avantajlı bir şekilde İtalya'ya gitmek, orada da kazanıp bir sonraki eleme maçına geçmek istiyoruz. Hedefimiz 2025 Dünya Şampiyonası'na katılmak."

AA