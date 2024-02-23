2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri’ndeki ilk maçında İtalya'ya konuk olan A Milli Erkek Basketbol Takımı maçı 87-80 kaybetti.
Gruptaki diğer mücadelede ise İzlanda, sahasında Macaristan'ı 70-65 yendi.
A Milli Takım, gruptaki ikinci maçında 25 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda İzlanda'yı konuk edecek.
Salon: Vitrifrigo Arena
Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Gatis Salins (Letonya), Carsten Straube (Almanya)
İtalya: Ricci 11, Tonut 12, Melli 17, Procida 7, Spissu 12, Pajola 5, Petrucelli 2, Polonara 9, Flaccadori, Mannion 10, Tessitori 2
Türkiye: Kenan Sipahi 11, Buğrahan Tuncer 3, Ercan Osmani 4, Tarık Biberoviç 27, Sertaç Şanlı 10, Şehmus Hazer 2, Melih Mahmutoğlu 14, Yiğitcan Saybir 7, Sadık Emir Kabaca 1, Berk Uğurlu, Okben Ulubay 1, Erkan Yılmaz
1. Periyot: 24-24
Devre: 50-39
3. Periyot: 68-56Kaynak: AA