Ay-yıldızlı takım, Macaristan ile daha önce 9'u resmi olmak üzere 15 müsabakada karşı karşıya geldi.

A Milli Basketbol Takımı, bu karşılaşmaların 10'undan galibiyetle ayrılırken, 5'inde rakibine mağlup oldu.

Milliler, Macaristan maçlarında toplamda 1098 sayı atarken, potasında ise 1092 sayı gördü.

İlk maç 1955'te

A Milli Basketbol Takımı, Macaristan ile ilk olarak 1955 yılında karşılaştı.

Avrupa Şampiyonası'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlı takım, rakibine 66-55 mağlup oldu.

En farklı galibiyet

Ay-yıldızlı takım, Macaristan karşısında en farklı galibiyetini 1973 yılında elde etti.

Milli takım, Avrupa Şampiyonası yarı final grubunda Macaristan'ın Szombathely kentinde oynanan müsabakayı 18 sayı farkla 80-62 kazandı.

Macaristan ise Türkiye karşısında en farklı galibiyetine, 1983 yılında ev sahipliği yaptığı FIBA Turnuvası'ndaki karşılaşmada 80-69'luk skorla ulaştı.

25 yıl sonra karşılaşacak

A Milli Basketbol Takımı, 25 yıl aradan sonra Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlı takım, en son 12 Haziran 1999 yılında Macaristan ile hazırlık maçında karşılaşmıştı.

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Fransa'nın Caen kentinde düzenlenen turnuvada oynanan maçı milli takım, 78-72'lik skorla kazanmıştı.

Kaynak: AA