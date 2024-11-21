Tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yapan A Milli Takım, geride kalan 88 yıllık bölümde 1039 karşılaşmaya çıktı.

Söz konusu müsabakaların 534'ünü kazanan Türkiye, 504'ünden ise mağlubiyetle ayrıldı.

Bir de beraberliği var

A Milli Basketbol Takımı'nın tarihinde bir de beraberlik bulunuyor.

Milliler, İstanbul'da 13 Haziran 1995'te Makedonya ile yaptığı özel maçtan 78-78 beraberlikle ayrıldı.

Resmi maçlardaki ilk galibiyet

Ay-yıldızlı takım, tarihinde resmi maçlarda ilk galibiyetini, 1949 yılında Mısır'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda elde etti.

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Şampiyonada ilk iki maçında Yunanistan ve Fransa'ya yenilen Türkiye, üçüncü karşılaşmasında Suriye'yi 43-33 mağlup ederek resmi maçlardaki ilk galibiyetini aldı.

En farklı skorlar

A Milli Basketbol Takımı, tarihinde en farklı skorlu galibiyetini Libya karşısında elde etti.

İzmir'de yapılan İslam Ülkeleri Spor Oyunları'nda 29 Eylül 1980 tarihinde Türkiye, Libya'yı tam 97 sayı farkla, 142-45 yendi.

Türkiye, tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerini ise Hırvatistan ve Fransa karşısında yaşadı. Milliler, Almanya'da yapılan 28. Avrupa Şampiyonası'nda, 24 Haziran 1993'te Hırvatistan'a 113-63'lük skorla, 50 sayı farkla yenildi.

Ay-yıldızlı takım, 3 Temmuz 2024'te deplasmanda Fransa ile oynadığı hazırlık maçını aynı şekilde 50 sayı (96-46) farkla kaybetti.

Ergin Ataman yönetimindeki 77. maç

A Milli Takım, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde yarın 77. maçına çıkacak.

Ay-yıldızlı takım, tecrübeli başantrenör idaresinde şu ana kadar 76 müsabaka yaptı. Milli takım, bu karşılaşmalardan 37 galibiyet ve 39 mağlubiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA