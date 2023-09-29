Haber: Damla Oya Erman

Ludovica Sannazzaro Natta, yeni insanlarla tanıştığında her zaman temel bilgileri paylaşır:

21 yaşında ve yakında 22 olacak. İtalyan. "Çok gururlu bir Akrep." Los Angeles ve New York'ta müzikal tiyatro okudu.

Sonra, karışımına beklenmedik bir ayrıntı ekler:

"Sürekli olarak bir şatoda yaşıyorum."

Şatoda büyümek

Sannazzaro Natta, Castle Sannazzaro adlı bu tarihi şato içinde dört yaşındayken yaşamaya başladı.

Sannazzaro Natta, İtalyan soylusuna dayanıyor ve babası bir konttur. Bu Orta Çağ kalesi, Giarole yakınlarındaki resim-perdahlı İtalyan kırsalında bulunuyor ve ailesinin 28 kuşaktır sahiplendiği bir mirasa sahip.

Önceki nesil Castle Sannazzaro'yu çoğunlukla yazlık olarak kullanırdı, ancak 2006 yılında Sannazzaro Natta'nın ebeveynleri Milano'dan taşınmaya ve şatoyu tam zamanlı ikametgahları yapmaya karar verdiler ve genç kızlarını yanlarına aldılar.

"Buraya taşındığımda, benim için çok normaldi," diyor Sannazzaro Natta bugün CNN Seyahat'e. "Sadece benim evimdi ve ömrüm boyunca yaşayacağım yerdi."

Şato, genç Sannazzaro Natta için "normal" olsa da, şatoda bulunan odaların bolluğunu keşfetmenin heyecanını hala hatırlar, 18 yatak odası, 9 banyo, oturma odaları, bir kütüphane, bir balo salonu ve yemek odası da dahil olmak üzere söz konusu. Şatonun moatı, bir şapel ve gizli geçitlerinin yanı sıra olduğunu unutmayalım. Ailesi, şatoda saklambaç oyunlarının uzun sürdüğünü fark etti hemen.

Sannazzaro Natta, bir abisi olduğunu ancak abisinin 14 yaş büyük olduğunu belirtiyor, bu nedenle çocukluğunu şatoyu keşfederek geçirdi. Arkadaş grubuyla şato içini keşfetmek için uzun günler harcardı. Çocuklar, prensesler, cadılar ve büyücüler hakkında hikayeler uydurarak, son derece uygun bir çevrede. Şato, Sannazzaro Natta'ya göre, formasyon yıllarını geçirmek için "çok yaratıcı" bir yerdi.

"Harry Potter ve Narnia ile büyüdüm," diye anlatıyor. "Tabii ki, şato, bu tür atmosferleri ve fantezi dünyalarını yeniden oluşturmak için mükemmeldi, bu yüzden kendi şato Harry Potter'ımız olurdu."

Genç bir yetişkin olarak Sannazzaro Natta, başka bir yerde yatılı okula gitti. Bu mesafe ve büyüyen olgunluğuyla birlikte, Sannazzaro Natta, saray çocukluğuyla ilgili daha karışık duygular geliştirdi.

Şato, aile mirasıyla nasıl iç içe geçtiği hakkında bilgi almak için babasına eski aile mektuplarını ayıklamasında yardım etti. Potansiyel hayalet aktivitelerini incelemek için paranormal araştırmacılara gölgeledi. Şato'nun nasıl inşa edildiğini anlamak için aile ağacını araştırdı.

Sosyal medyada Şato yaşamı

Liseyi bitirdikten sonra Sannazzaro Natta, müzikal tiyatro okumak için ABD'ye taşındı. Yeni Amerikalı arkadaşları, İtalyan okul arkadaşlarından daha fazla şaşkına döndüler, çünkü o ailenin evinin perdesini kaldırdı. Ancak o zaman Sannazzaro Natta kendine daha fazla güvendi ve hikayesinin sahibi olabileceğini hissetti.

"Onlara, sadece ne düşüneceklerinden korktuğum için bir parçamı gizlemeyeceğim," dedi. "Beni gerçekten tanımak istiyorlarsa, bu belirli şeyle beni tanıyacaklar, çünkü bu benim bir parçam."

Sonra, Sannazzaro Natta'nın ABD'deki eğitimi sırasında Covid vurdu. Birçok pandemi dönemi üniversite öğrencisi gibi, ailesinin evine taşınmak zorunda kaldı - tabii ki, ailesinin evi bir şatoydu.

Sosyal Medyada Şato Günlüğü adlı hesabını, Şato Sannazzaro'da yaşamın gerçekten nasıl olduğunu özetleyen videolar yayınlamak için vakit geçirirken oluşturdu. Evet, güzel, açıkladı, ama aynı zamanda kötü Wi-Fi, temizlenmesi gereken birçok oda ve bol miktarda hava akımı vardır.

Sannazzaro Natta'nın sosyal medya videolarının ilgi çektiği ve zaman zaman Netflix dizisi "Bridgerton" hakkında konuştuğu, bu videoların pandemi döneminde iyi zamanlama ile geldiği ve TikTok hesabının hızla popülerlik kazandığı Mart 2021'de gerçekleşti.

Takipçi sayısı arttıkça, Sannazzaro Natta tüm bu dönem drama cazibesine daha çok sarıldı, annesini 1800'lerin yerine oturacak elbiseler diktirmeye ikna etti.

Bugün, Sannazzaro Natta videolarında neredeyse hiç modern giyinmez ve sosyal medyada "prenses estetiği"ni tamamen benimser.

Aynı zamanda, şato yaşamının gerçekliğini sergilemeye hala bağlı. Hala şatonun eski tuvaletlerinden başlayarak beklenmeyen tuhaflıkları hakkında videolar yapar ve anahtarlarını unutmanın ve onları bulmak için birkaç katlı dönme merdivenlerini çıkmanın getirdiği öfkeyi dile getirir.

Ve açık olmak gerekirse, Sannazzaro Natta aslında bir prenses değil - ancak bir gün babasının unvanını miras alarak kontes olma ihtimali var, ki bu oldukça Bridgerton tarzında bir durum, ancak unvanın İtalya'daki cumhuriyetçi anlamı yok.

Şato yaşamının bir kesitini deneyimleyin

Castle Sannazzaro'da birkaç oda tatil kiralaması için kullanılabilir.

Sannazzaro Natta'nın sosyal medya varlığı aile içi bir iş haline geldi - annesi kıyafetlerine yardım ederken, babası sık sık kameranın önünde belirir ve kardeşi Sannazzaro Natta'nın sosyal medya ününün idari ve finansal tarafına yardımcı olur.

Sannazzaro Natta ailesi, videoların geniş ilgiye neden olduğundan memnuniyetle şaşırdı - en azından şatoda işlettiği yatak ve kahvaltı işletmesine bir ivme sağladığı için.

Evet, doğru duydunuz. Ludovica Sannazzaro Natta gibi bir gün yaşamak isterseniz, yapabilirsiniz. Şatodaki on sekiz yatak odasının altısı tatilciler için kiralanabilir. Daha fazla oda düğünler veya diğer büyük etkinlikler için kiralanabilir.

Şato, Milano, Torino ve Cenova'ya yaklaşık bir saat uzaklıktadır ve Giarole Tren İstasyonu'na 650 metre uzaklıktadır.

Sannazzaro Natta, şatonun enerji dolu ziyaretçilerle dolu olduğu zamanları sevdiğini söylüyor - bunun nedeni şatoya kendi kendine inanmayan, memnun Amerikalı arkadaşlarının ziyaretleri (ki bu arkadaşlarının şato tepkilerini genellikle sosyal medyada belgeliyor) veya turistler aracılığıyla olsun.

Sannazzaro Natta için, evi canlanan yer işte budur, bu yüzden sosyal medyanın ziyaretçilere yardımcı olması daha da iyidir.

"Baba, yatak ve kahvaltıyı neden açtı?" diye soruyor Sannazzaro Natta. "Şatonun yaşanması gerektiğini görmesini istedi. İnsanların bu gerçeği görmelerini ve solumalarını istedi." diyor. "Ve aynı şeyi istiyorum."

Sannazzaro Natta, sosyal medya estetiğinin başarısıyla ilham alarak, şato "fantazisinin" tadını çıkaracak gelecekteki kamusal etkinlikleri planlıyor. İlk olarak, 2025 yılında tarihsel temalı bir balo düzenlemeyi umuyor.

Şimdi bir yetişkin olarak Sannazzaro Natta, şato yaşamıyla ilişkilendirilen maliyetler ve bakımın farkında olarak artıyor. Balo ve tarihi etkinliklere genişlemek, şatonun uzun ömürlülüğünü sağlamanın bir yolu olabilir ki bu da, bir gün mülkiyeti miras alacak olan kendisi ve kardeşi için bir çıkarı olduğu için ilgilendiği bir şey.

Sannazzaro Natta hala müzikal tiyatroyu sürdürdüğünü ve şu anda müzikal komedi "Six"teki Henry VIII'in altı karısından birini oynamayı hayal ettiğini ve Castle Sannazzaro'da bir performans düzenlemeyi çok istediğini söylüyor.

Sannazzaro Natta, "bu güzel yerin atmosferini" herkesle paylaşmak istediği için son hedefinin bu olduğunu söylüyor, sosyal medya veya yüz yüze olsun, fark etmez.

"Sahip olduğum çok özel ve benzersiz bir şey var," diyor. "Çünkü birçok insanın bu gerçeklik hakkında bilgisi yok gibi görünmüyor. Onlar sadece filmlerde olmadıkça var olduğunu bile düşünmüyorlar."