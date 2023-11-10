Fatih Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış programında konuşan Festival Başkanı Aşkın Özcan, Filistin'de yaşananlar nedeniyle festivalin coşkusunu yaşayamadıklarını belirterek, "Şu anda bize düşen önce vicdan sahibi iyi bir insan olmak, ardından da yapabildiğimizi en iyi şekilde yapmak." dedi.

Sanatın ve özelde sinemanın çok kıymetli olduğu düşüncesini paylaşan Özcan, "Sekizinci yılımızdayız ve çok emin adımlarla ilerlemek istiyoruz. Bu ülkede yetişecek ve bu ülkeye hizmet edecek çok yetenekli gençlerimiz olduğunu yıllardır söylüyoruz. Bu ışığı görmek, bu yetenekleri görmek bizi çok motive ediyor. O yüzden biz festivalimizi hakkıyla gerçekleştirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Art direktör Aldulhamit Güler, sinema gibi bir alanda festival yapmanın zor olduğunu belirterek, "Bu zorluğu kolaylaştıran en önemli şeylerden birisi elbette inisiyatif koyan kurumsal yapıdır." diye konuştu.

Programa ve etkinliklere ilişkin bilgiler veren ve bu yıl festivalde pek çok yeniliğin sinemaseverleri beklediğini belirten Güler, emeği geçenlere teşekkür etti.

"Sanat alanında sesimizi yükseltmemiz gerekiyor"

Festivalin Danışma Kurulu üyesi Doç. Dr. Mesut Aytekin, "Gazze'de yaşanan soykırımın tanıkları olduğumuz bu günlerde yorgunuz, acılıyız, üzgünüz. Ancak bu zulme, saldırılara, haksızlıklara, vahşete dur demek için her alanda olduğu gibi sanat alanında ve özellikle sinema alanında sesimizi daha fazla yükseltmemiz gerekiyor." dedi.

Bir oyuncunun, senaristin, yönetmenin veya filmin milyonlarca kişiyi peşinden sürükleyerek mazlumun sesi olabileceğine işaret eden Aytekin, şunları kaydetti:

"Bu noktada dünyaya söyleyecek sözü olan bizlerin, bu sedayı çok daha gür bir şekilde dile getirmemiz gerekiyor. Yılmadan, umutsuzluğa kapılmadan engelleri aşarak sinemacılar yetiştirmeli. Her türde filmler üretmeli, her daim sinemanın içinde olmalıyız. Bu anlamda sinema endüstrisinin tüm bileşenlerini içinde barındıran film festivalleri de çok büyük önem taşıyor."

Gecede ayrıca tanıtım filmi, önceki yılların etkinliklerinden hazırlanan video ve festival kapsamında çekilen filmlerden örnekler gösterildi.

Açılış etkinliği, katılımcıların ve festival ekibinin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Festival hakkında

"Başka Bi' Festival" mottosuyla yolculuğuna devam eden festival, bir hafta boyunca sinemaseverleri çeşitli etkinlikler ve kısa film gösterimleriyle buluşturacak.

Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali'nin ilk kısa film gösterimi ve yönetmen söyleşisi, bugün AKM Yeşilçam Sineması'nda yapılacak. Aynı gün ikinci kısa film seçkisi 15.30'da, ilk ustalık sınıfı etkinliği ise Natali Yeres'in katılımıyla sanat yönetmenliği üzerine olacak.

Festival kapsamında 11 Kasım'da, İsmail Hakkı Hafız'ın konuk olduğu "Sesimi duyan var mı? (Filmde Ses Tasarımı)" başlıklı bir atölye çalışması yapılacak. Günün paneli ise "Sinemada Bir Ruh Macerası: Ayşe Şasa" başlığıyla Adem Taşkıran ile Aşkın Yıldız'ın katılımıyla düzenlenecek.

Sinemada yapay zeka tartışılacak

AKM Yeşilçam Sineması'nda 12 Kasım'da "Başlangıç mı, son mu: Sinemada Yapay Zeka" başlıklı panel, Hamit Coşkun ve Dr. Ferhat Zengin’in katılımıyla yapılacak.

"Sahibinden Proje (Filmimi Nasıl Satarım)" başlıklı atölye 13 Kasım'da, "Ustalarla Gençler Buluşuyor: Maksat Muhabbet" ve "Cumhuriyet’in 100. Yılında Türk Sineması" etkinlikleri de 14 Kasım'da gerçekleştirilecek.

AKM Yeşilçam Sineması'nda film gösterimleri ve yönetmenleriyle söyleşiler yapılırken "Olduramadım" kitabının yazarları ile de bir söyleşi gerçekleştirilecek, yönetmen Ömer Faruk Sorak ustalık sınıfı etkinliğinde sinemaseverlerle bir araya gelecek.

Festivalin klasiği haline gelmiş "Tek Plan Masa" etkinliği ise "Ustalarla Gençler Buluşuyor: Maksat Muhabbet" başlığıyla Birol Güven, Görkem Yeltan, Meral Aktan, Murat Pay ve Reis Çelik'in katılımıyla Fatih Belediyesi Neslişah Sultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacak.

Görme ve işitme engellilere özel film gösterimi

Festival kapsamında, 15 Kasım'da görme ve işitme engelliler için film gösterimi yapılacak. Gösterim saat 12.00'de Fatih Belediyesi Neslişah Sultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde olacak. "Adını Sen Koy Etkinliği: Şimdi Siz Konuşun Biz Dinleyelim" başlıklı etkinlik ise aynı yerde saat 17.00'de yapılacak.

"Kurmaca", "Deneysel", "Belgesel", "Animasyon", "Lise" kategorilerinde 25 kısa filmin ödül için yarışacağı festivalde, yarışma dışı bir gösterim seçkisi de yer alıyor. Festivalin bu yılki Yapım Desteği Ödülleri içinse 10 kısa film projesi yarışıyor.

Festivalin ana jürisi yönetmen Mehmet Bahadır Er'in jüri başkanlığında yönetmen Elif Sözen, yazar ve senarist Güven Adıgüzel, akademisyen Zeynep Merve Uygun ile yönetmen Bekir Bülbül'den oluşuyor.

Toplam 125 bin lira ödül verilecek festivalin gösterim ve etkinlik programının ardından müzisyen Hakan Dedeler'in konuk olacağı kapanış ve ödül töreni 16 Kasım'da Atlas Sineması'nda gerçekleştirilecek.