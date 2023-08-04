Haber: Beyza Betül Cihan

Fatih ilçesinde meydana gelen olayda, bir apartmanın kömürlüğünde parçalanmış halde bulunan 65 yaşındaki Celal H.'nin ölümüne dair şok edici detaylar gün yüzüne çıktı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda, olayın arkasında cinsel ilişki sırasında yaşanan bir anlaşmazlık olduğu ve bu anlaşmazlık sonucunda 79 yaşındaki Sitrak K. tarafından öldürüldüğü belirlendi.

65 yaşındaki Celal H.'nin apartmanın kömürlüğünde parçalanmış halde bulunmasıyla başlayan olayın perde arkası oldukça karmaşık bir tabloyu ortaya çıkardı. Polis ekipleri, yaptıkları detaylı araştırmalar sonucunda, Celal H. ve Sitrak K. arasında cinsel ilişki yaşandığını tespit etti. Ancak cinsel ilişki sırasında yaşanan bir anlaşmazlık, olayın korkunç boyutlara ulaşmasına neden oldu.

Öğrenilen bilgilere göre, yaşanan anlaşmazlık sonucunda Sitrak K., 65 yaşındaki Celal H.'yi önce öldürdü, ardından cesedini parçalayarak kömürlüğe sakladı. Polis ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda olayın perde arkası aydınlatıldı ve Sitrak K. gözaltına alındı.