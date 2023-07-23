Borçka ilçesinin Düzköy köyünde emekli eşi Mevlüt Aydın ile yaşayan Emine Aydın, bağ bahçe işlerinde ihtiyaç duyduğu sepetleri köyde bulamayınca dayısından sepet yapımını öğrendi.

Yaklaşık 40 yıldır boş zamanlarını çevreden topladığı fındık ve kestane ağacı dallarından sepet örerek değerlendiren Aydın, sepet satışından gelir de sağladı.

4 çocuğu, 12 torunu bulunan Aydın'ın yaptığı sepetler boyutuna göre 100 ila 750 liradan alıcı buluyor.

Aydın'ın büyük emekle ürettiği sepetler, Artvin Valiliğinin yöredeki vatandaşların ürettiği ürünler ve hediyelik eşyaların değerlendirilmesi amacıyla kent merkezi ve ilçelerde açtığı Artvin Marka Ürünler Mağazası raflarında da yerini aldı.

"Sepetleri sattık çocukları okuttuk"

Emine Aydın, sepet örme işine yıllar önce köyde kendi ihtiyaçlarını karşılamak için başladığını söyledi.

Yük taşıma sepetlerinin yanı sıra küçük hediyelik sepetler de yaptığını anlatan Aydın, şöyle devam etti:

"İhtiyacımız olanı kullanıyoruz, kalanları satıyoruz, ihtiyacı olanlara veriyoruz. Severek yapıyorum, kimse beni zorlamıyor, boş vaktimi değerlendiriyorum, insanlara faydam dokunuyor. Güne sabah ezanıyla başlıyor, bağda bahçede çalışıyorum, yorulunca da geliyorum, dinlenirken sepetimi örüyorum. Bunu yapmak bana keyif veriyor."

Aydın, bazen çocuklar için küçük sepetler ördüğünü, arkadaşlarının torunlarına hediye ettiğini belirtti.

"Yeri geldi paramız olmadı, bu sepetleri sattık, çocukları okuttuk, kitap aldık. Eskiden sattığım sepetlerle çocuklarıma kitap aldım. Şimdi de Valiliğin mağazalarında satılıyor. Yaptığım işin değer görmesi beni mutlu ediyor." diyen Aydın, sepet yapımını sürdürmek istediğini ifade etti.

"Geçmişten izler taşıdığı için ilgi görüyor"

Aydın'ı ziyaret eden Vali Yılmaz Doruk'un eşi Meral Doruk, Emine Aydın'dan arkadaşları aracılığıyla haberdar olduğunu belirterek, "Arkadaşlarım yaptığı sepetleri gösterdi. Biz de çok beğendik ve 'Yıl sonu sergilerinde ve marka mağazalarımızda değerlendirelim.' dedik. Yaşına rağmen boş durmadan çalışması, örnek olması bizim için çok kıymetli." diye konuştu.

Bu işin bir zanaat olduğunu dile getiren Doruk, Emine Aydın'ın bu zanaatı yaşattığını söyledi.

Doruk, "Ürünleri harika, her kesimden insanlar, çocuklar ilgi gösteriyor. Bu sepetler insanların geçmişinden izler taşıdığı için ilgi görüyor. Emine teyze tüm işçiliğini kendi yapıp, ortaya böyle harika eserler çıkartıyor." dedi.

AA