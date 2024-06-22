Bu yıl programında 2 opera, 2 bale, 2 müzikal ve 1 çocuk operası yer alan festivalde, ünlü yabancı konuk sanatçıların da yer alacağı eserler Efes Antik Tiyatro'da sahnelenecek.

Festival, 29 Haziran'da İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek Kuğu Gölü balesi ile başlayacak.

Kuğu Gölü balesinde İzmir Devlet Opera ve Balesi Bale Topluluğu ile Berlin Devlet Balesi baş dansçıları Lana Salenko ve Marian Walter sahnede olacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından festival seyircisine özel olarak ilk kez sahnelenecek Wolfgang Amadeus Mozart'ın ünlü operası Figaro'nun Düğünü, 5 Temmuz'da Efes Antik Tiyatro'da prömiyerini gerçekleştirecek.

Dünyaca ünlü Tosca operası, Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından 10 Temmuz'da Efes Antik Tiyatro'da sahnelenecek.

Festival, Mikis Theodorakis'in müzikleri ile enerji ve tutkunun dansla buluştuğu Zorba balesi ile sona erecek.