İSTANBUL- Ünlü manken sunucu Ece Erken ve ünlü sunucu Mesut Yar’ın sunumu ile organize edilen Altın Marka Ödüllerine; iş, sanat, cemiyet ve medya dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Küresel Isınmaya Dur De! Sloganı ile gerçekleştirilen etkinlikte “Zirvedeki Markalar Konuşuyor” başlıklı panele ise; Renault MAIS Ceo’su Berk Çağdaş, Dizayn Vip Group Yönetim Kurulu Başkanı Erbakan Malkoç, Kığılı Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Hilal Suerdem konuşmacı olarak katıldı.



Türkiye’nin iş prestijli iş ve ödül gecesi 7. Türkiye Marka Zirvesi / 7. Altın Marka Ödülleri 18 Mayıs Perşembe günü Zorlu Center Raffles Hotel’de Maximum Group Ana Sponsorluğunda gerçekleşti. Yılın enlerinin ödüllendirildiği gecede; Yılın Ceo’su Renault Maıs Ceo’su Berk Çağdaş, Yılın Giyim Markası Kığılı, Yılın Enerji Markası Shell &Turcas, Yılın Reklam Markası Halkbank-Kerem Alışık, Yılın Havayolu Markası Pegasus, Yılın Programı Babala TV Mevzular Açık Mikrofon, Yılın İletişim Markası Turkcell, Yılın İyilik Hareketi CZN Burak, Yılın Uluslararası Turizm Markası Raffles Hotel, Yılın Dekorasyon Markası Bodrum Mutfak Mobilya seçildi. Aynı zamanda geceye ünlü isimler eşlik etti.

Ödül törenin amacının Türk markalarının, Türkiye ve dünyadaki bilinirliğini arttırmak ve hak ettiği yere ulaşmasını sağlamak olduğunu ifade eden Türkiye Altın Marka Ödülleri Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş, “Bu yılki zirvemizde ana fikrimiz Türkiye’nin en prestijli iş ve marka ödüllerini dağıtmanın yanı sıra, hem iş dünyasının fikir önderlerini bir araya getirip hem de önemli bir sosyal sorumluluğa yani küresel ısınma felaketinin olası etkilerine dikkat çekmek amacını güdüyor. Bu yıl 7.sini gerçekleştirdiğimiz organizasyonun başarısını daha da yukarılara taşımak için her yıl farklı bir yenilik katıyoruz. Düzenlediğimiz etkinlikler ile amacımız Türkiye’nin global markaları ile başarılı yerel markalarının buluşması. Her sektörden her iş kolundan markalar katılım gösteriyor. Kendini anlatmaya, tanıtmaya fırsat bulamayan o kadar çok markamız var ki. Bu noktada verilecek ödüllerin önemi ortaya çıkıyor. Törende ödül alan tüm markalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum”.Geceye ana sponsorluk yapan Maximum Group Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bayram’a ayrıca şükranlarımı sunuyorum dedi.

DEPREMZEDELER ANILDI

Gecenin Ana Sponsorluğunu yapan Maximum Group Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bayram, gecede yaptığı konuşmada, Türkiye’nin global ve yerel markalarının buluştuğu bu organizasyona bir kere sponsor olmaktan dolayı çok mutlu olduk. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi hepimizi çok üzdü. Ama millet olarak kenetlenerek acımızı hafifletmeye çalıştık. Umuyorum ki bir daha böyle acıları yaşamayız. Ayrıca Küresel Isınmaya karşı elimizden gelen herşeyi yaparak yarınlarımıza umutla bakmak gerek. Böyle bir organizasyonda bu tema gerçekten anlamlı dedi.

Gecede ayrıca ünlü popçu Rafet El Roman muhteşem bir mini konser verirken izleyenleri geçmişe götürdü.

ÖDÜL LİSTESİ

1. YILIN CEO’SU _ RENAULT MAIS CEO’SU BERK ÇAĞDAŞ

2. YILIN DEKORASYON MARKASI- BODRUM MUTFAK MOBİLYA

3. YILIN İŞ ADAMI _ İSMAİL KARTAL _ BORDO İNŞAAT YÖN. KRL.BŞK

4. YILIN İŞ KADINI _ YAĞMUR KALYONCU

5. YILIN OTOMOTİV MARKASI – RENAULT

6. YILIN REKLAM FİLMİ _ HALKBANK _ KEREM ALIŞIK

7. YILIN ENERJİ MARKASI _ SHELL & TURCAS

8. YILIN GİYİM MARKASI – KIĞILI

9. YILIN HAVAYOLU MARKASI – PEGASUS

10. YILIN PROGRAMI _ BABALA TV Mevzular Açık Mikrofon

11. YILIN İYİLİK HAREKETİ _ CZN BURAK

12. YILIN İLETİŞİM MARKASI – TURKCELL

13. KIBRIS’TA YILIN İNŞAAT MARKASI _ ŞİFA CONSTRUCTİON

14. YILIN KURUMSAL MARKASI _ FİNBER HOLDİNG

15. YILIN İHRACAT MARKASI _ ELEGANT COLORS

16. YILIN EV TEKSTİLİ MARKASI _ HERMOSA

17. YILIN EĞİTİM MARKASI – NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VAKFI

18. YILIN GASTRONOMİ MARKASI – DANIŞ RESTAURANT

19. YILIN SÜPER MARKASI _SUPER BRAND AWARD OF THE YEAR – DİZAYN VIP GROUP

20. YILIN SAĞLIK MARKASI – AVİCENNA HASTANELER GRUBU

21. YILIN SEYAHAT ACENTASI – TATİLSA

22. YILIN EN BAŞARILI GENEL MÜDÜRÜ _ ANDREW STEELE _ RAFFLES HOTEL

23. ULUSLARASI TURİZM MARKASI_ RAFFLES HOTEL

24. YILIN E TİCARET MARKASI – EDWOX

25. YILIN MODÜLER MOBİLYA MARKASI _ BOFİGO

26. YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN MARKASI – TİNY KÖY PROJE MİMARLIK – ALİ AKKAYA

27. YILIN GİRİŞİMCİ İŞ ADAMI – YAŞAR İZSİZ

28. YILIN İNŞAAT PROJESİ – İZSİZ TOWER

29. YILIN HALI MARKASI _ KARMEN HALI

30. YILIN İNŞAAT MARKASI – BEYLER İNŞAAT

31. YILIN MÜCEVHER TASARIMCISI _ CANAN KANO

32. YILIN STK BAŞKANI _ NİHAT TANRIKUL

33. TÜRKİYE’DE YILIN TURİZM YÖNETİCİSİ _ UĞUR TALAYHAN

34. BEST INTERNATIONAL RESTAURANT OF THE YEAR _ MADHU’S

35. YILIN GIDA MARKASI – KARKAS ÇİFTLİK

36.DR.UYGAR ÜSTÜN YILIN SAĞLIK YÖNETİCİSİ

37. YILIN SAĞLIK TURİZMİ MARKASI _ SG ESTETİK

38. YILIN MEDİKAL ESTETİK DOKTORU _ DOKTOR SEVGİ EKİYOR

39.YILIN ÇIKIŞ YAPAN İŞADAMI LAMİ UYAR

TÜRKİYE ALTIN MARKA ÖDÜLLERİ BASIN ÖDÜLLERİ

40. YILIN GAZETESİ _ POSTA GAZETESİ

41. YILIN HABER KANALI _ CNN TÜRK

42. YILIN HABER PROGRAMI – CEM KÜÇÜK İLE GÜNAYDIN TÜRKİYE – TGRT HABER

43. YILIN ERKEK HABER SUNUCUSU _ GÖKHAN TAŞKIN _ TV100

44. YILIN KADIN HABER SUNUCUSU _ DİLARA SAYAN _ HABER GLOBAL

45. YILIN KADIN TELEVİZYON GAZETECİSİ _ FULYA ÖZTÜRK _ CNN TÜRK

46. YILIN ERKEK TELEVİZYON GAZETECİSİ _ MEHMET AKİF ERSOY _ HABERTÜRK

47. YILIN SPOR PROGRAMI _ STÜDYODA FUTBOL _ TGRT HABER

48. YILIN EKONOMİ KANALI _ EKOTÜRK

49. YILIN HABER PORTALI _ HABERLER.COM

50. YILIN EN İYİ DİJİTAL PROGRAMI _ FUNDA KARAYEL’LE İSİM ŞEHİR

HABER: MURTA UYGUR