Haber: Anıl Sural

Yapılan anlaşmaya göre Indiana Pacers; Marcus Morris, Furkan Korkmaz ve 3 adet 2. tur draft hakkı alırken, Philadelphia 76ers; Buddy Hield'ı kadrosuna kattı.



Fakat NBA’de takasların tamamlanmasına saatler kala Pacers, Korkmaz’ı serbest bıraktı.



Washington Wizards evinde kaybetti!



Philadelphia 76ers Furkan Korkmaz’sız ilk maçına başkent Washington’da çıktı.



Philadelphia 76ers, Washington Wizards'ı 119-113 mağlup ederek dört maçlık mağlubiyet serisine zorlu bir mücadeleyle son verdi. Önemli oyuncuların eksikliğine rağmen 76ers, Tyrese Maxey ve Buddy Hield'ın dikkat çekici performanslarının önderliğinde derinliklerini ve dayanıklılıklarını sergiledi . Maxey 28 sayılık etkileyici bir skorla Philadelphia adına hücuma liderlik ederken, Hield 23 sayıyla takımı zafere taşıdı.



Ricky Council IV, yedek kulübesinde muhteşem bir performans sergileyerek 19 sayı ve 10 ribauntla kariyer rekorları kırdı ve kısa süreli 76ers'a çok önemli bir destek sağladı.



Philadelphia maç boyunca boyalı alana hakim oldu ve MVP Joel Embiid'in yokluğuna rağmen bu alanda Wizards'ı 74-54 geride bıraktı . Sixers, derinliklerinden ve kolektif çabalarından yararlanarak kesin bir zafer elde etti ve Wizards'a karşı sezon serisindeki dört maçlık galibiyeti tamamladı.



Washington , kariyerinin en yüksek altı üçlük atarak sezonun en yüksek puanı olan 25 sayıya ulaşan Tyus Jones liderliğinde dirençli bir mücadele sergiledi . Wizards'ta Deni Avdija 21 sayı ve 13 ribauntla double-double performansına katkıda bulunurken, Kyle Kuzma da 21 sayı kaydetti. Wizards'ın dördüncü çeyrekteki geç toparlamasına rağmen 76ers soğukkanlılığını korudu ve liderliğini korudu, sonuçta son dakikalarda debriyaj oyunlarıyla galibiyeti garantiledi. Philadelphia'nın güçlü savunma çabası, potadaki etkili skorlarıyla birleşince, oyunda fark yaratan şey olduğunu kanıtladı.



Marvin Bagley III'ün Wizards'a dönüşü memnuniyet verici bir manzaraydı, ancak hücumda zorluk yaşamasına ve 1/7 şutunda sadece iki sayı atmasına rağmen. Washington, dönüşüne rağmen Philadelphia'nın derinliğinin ve hücum ateş gücünün üstesinden gelemedi. Bu çok ihtiyaç duyulan galibiyetle 76ers yeniden ivme kazandı ve zorlu maçlarda başarılarını artırmaya çalışıyor. Sakatlıklar nedeniyle zorluklarla karşı karşıya olmasına rağmen Philadelphia'nın derinliği ve dayanıklılığı, rekabetçi Doğu Konferansı'nda play-off mücadelesinde kilit faktörler olmaya devam ediyor.