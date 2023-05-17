Ankara

6'lı masa liderleri 1.tur sonrası ilk defa buluşacak.

Millet İttifakı liderleri saat 15:00'de CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelecek.

14 Mayıs'ta yapılan kritik seçimlerde 50+'ya ulaşılamaması üzerine seçimleri 2. tura kaldı. Buna göre Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 28 Mayıs'taki 13. Cumhurbaşkanlığı için yarışacak.



Millet İttifakını oluşturan liderler (Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi) bugün saat 15'te CHP Genel Merkezi'nde seçim sonuçlarını değerlendirip, ikinci tur için yol haritasını belirleyecek.

CHP'de 2. tur için seçim kampanyasının başına İmamoğlu ve Kaftancıoğlu getirildiği söylenilmişti.

HABER:SELÇUK BULUT