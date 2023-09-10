ANTALYA (AA) - Bu yıl 671'incisi düzenlenen ve "Türk'ün ilk er meydanı" olarak nitelendirilen güreşlerde Ali Gürbüz, Mustafa Batu, Osman Kan ve Kürşat Şevki Korkmaz yarı finale yükseldiler.

Recep Gürbüz Stadı'nda başpehlivanlık çeyrek final maçında Ali Gürbüz-İsmail Balaban eşleşmesi, erken final olarak nitelendirildi.

670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin şampiyonu Gürbüz ile 669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin birincisi Balaban arasındaki mücadele kıran kırana geçti. Mücadelede bir saat sonra Balaban'ın sağ göz kapağının kanaması nedeniyle bir süre ara verildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Gürbüz-Balaban maçı kaldığı yerden devam etti.

Başı sarılan Balaban, bu durumun kendisini olumsuz etkilemesi üzerine sargı bezini kısa süre sonra çıkararak mücadeleye devam etti. Yaklaşık 2 saat süren karşılaşmayı Gürbüz kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.

Diğer çeyrek final karşılaşmalarında Hüseyin Gümüşalan ile Mustafa Batu, Kürşat Şevki Korkmaz ile Yunus Emre Yaman, Osman Kan ile Nedim Gürel yarı finale yükselmek için mücadele verdi. Batu, Kan ve Korkmaz yarı finale çıkan diğer başpehlivanlar oldu.

2018'deki yarı final karşılaşmasını hatırlattı

Gürbüz-Balaban karşılaşması, başpehlivanların 2018 yılındaki yarı final mücadelesini akıllara getirdi.

Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin 666'ncısında, 9 Eylül 2018'de er meydanlarında eşine az rastlanır bir mücadeleye sahne olmuştu.

"Sarı fırtına" olarak anılan Antalyalı güreşçi İsmail Balaban, yarı finalde hemşehrisi ve kendisi gibi Kırkpınar başpehlivanı unvanına sahip Ali Gürbüz ile yağmur altında karşılaşmıştı. Oldukça çekişmeli geçen ve 2 saat 15 dakika süren müsabakada, İsmail Balaban'ın babası Hasan ve dedesi Mehmet Balaban, er meydanına çıkarak, güreşin bitirilmesini istemişti. Ailelerin araya girmesine rağmen güreşmeye devam eden İsmail Balaban, Ali Gürbüz'ü yenmişti.

Zorlu mücadelelerin ardından finale çıkan Balaban, aşırı yorgunluğa bağlı yaşadığı kramplar ve sakatlığı nedeniyle müsabakadan çekilmek zorunda kalınca, Orhan Okulu başpehlivanlığı kazanmıştı.

Genç Enes, Zeybek ile Okulu'yu yenerek dikkati çekti

Öte yandan, 4. turda Ali Gürbüz'e yenilerek çeyrek final şansını yitiren, 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığa yükselen 23 yaşındaki Enes Doğan, 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Yusuf Can Zeybek'i 2. turda, 671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri başpehlivanlığının favorileri isimlerinden Orhan Okulu'yu 3. turda eleyerek dikkatleri üzerine çekti.

Bu arada, başpehlivanlar Ali Gürbüz'ün oğlu Recep Gürbüz'ün, Orhan Okulu'nun oğlu Hamza Okulu'nun, Serkan Serttürk'ün oğlu Yiğit Serttürk'ün, Yusuf Can Zeybek'in oğlu Alparslan Zeybek'in dualı çayırda kispet giyip kol bağlaması ilgi gördü.