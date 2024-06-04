Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı, Vali Yunus Sezer başkanlığında yapıldı.

Toplantıda komisyonların kendi alanlarıyla ilgili aldığı kararlar ve yaptığı hazırlıklar değerlendirildi, faaliyet planlamaları gerçekleştirildi.

Toplantıya; Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Sezer ve beraberindekiler güreşlerin yapılacağı Sarayiçi Er Meydanı'nda da incelemede bulundu.