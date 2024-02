İstanbul

ABD'nin Los Angeles kentinde gerçekleştirilen ve sunuculuğunu Trevor Noah'ın üstlendiği törende Billie Eilish, Billy Joel, Burna Boy, Dua Lipa, Joni Mitchell, Luke Combs, Olivia Rodrigo, Travis Scott ve Miley Cyrus sahne aldı.

"Yılın Albümü" ödülünü "Midnights" ile Taylor Swift kazanırken "What Was I Made For?" çalışmasıyla "Yılın Şarkısı" ödülüne Billie Eilish değer görüldü.

The Beatles için 2022'de hazırlanan animasyon video klip "I'm Only Sleeping" ise "En İyi Klip" ödülünün sahibi oldu.

Miley Cyrus, "Flowers" ile ödül topladı

"Yılın Kaydı" ödülünü "Flowers" ile Miley Cyrus alırken "En İyi Yeni Sanatçı" ödülü Victoria Monet'nin, "En İyi Geleneksel Pop Vokal Albümü" ödülü ise "Bewitched" ile Laufey'in oldu.

Miley Cyrus, "Flowers" albümüyle "En İyi Solo Pop Performansı" ödülünü, SZA, Phoebe Bridgers ile kaydettiği "Ghost in the Machine" ile "En İyi Grup/İkili Pop Performansı" ödülünü kazandı.

"En İyi Rap Performansı" ve "En İyi Rap Şarkısı" ödülleri "Scientists & Engineers" ile Killer Mike ve Andre 3000, Future ve Eryn Allen Kane'e giderken, Killer Mike'ın "Michael" albümü "En İyi Rap Albümü" ödülüne değer görüldü.

Coco Jones, "ICU" şarkısıyla "En İyi R&B Performansı" ödülünü, SZA, "Snooze" ile "En İyi R&B Şarkısı" ödülünü, Victoria Monet ise "Jaguar II" ile "En İyi R&B Albümü" ödülünü aldı.

Boygenius'a 3 ödül

"Not Strong Enough" şarkısıyla Boygenius grubu "En İyi Rock Şarkısı" ve "En İyi Rock Performansı" ödüllerinin, "This is Why" albümüyle de Paramore grubu "En İyi Rock Albümü" ödülünün sahibi oldu.

"En İyi Pop Vokal Albümü" ödülü "Midnight" ile Taylor Swift'e, "En İyi Dans Kaydı" ödülü "Rumble" ile Skrillex, Fred again.. and Flowdan'a, "En İyi Dans Elektronik Albümü" ödülü "Actual Life 3" ile Fred Again'e gitti.

Metallica, "72 Seasons" albümüyle "En İyi Metal Performansı", Dave Chappelle "What's in a Name?" ile "En İyi Komedi Albümü", Boygenius "The Record" ile "En İyi Alternatif Müzik Albümü", Chris Stapleton "White Horse" ile "En İyi Country Şarkısı", Lainey Wilson "Bell Bottom Country" ile "En İyi Country Albümü", Nicole Zuraitis "How Love Begins" ile "En İyi Caz Vokal Albümü", Chris Stapleton da "White Horse" ile "En İyi Country Performansı" ödülüne layık görüldü.