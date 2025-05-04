Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan, Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun sekizinci etabının startı, İzmir'in Çeşme ilçesindeki Çeşme Kalesi'nde 23 takımdan 140 bisikletçinin katılımıyla yapıldı.

Startı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Cumhurbaşkanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Tuncer ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu verdi.

TUR 2025'in sekizinci etabında genel klasman lideri olarak XDS Astana takımından Hollandalı sporcu Wout Poels turkuaz mayoyu giydi. Tırmanış kategorisinde de lider olan Poels, turkuaz mayoyu giydiği için kırmızı mayoyu temsili olarak Spor Toto'dan Ahmet Örken üstünde taşıdı. Sekizinci etabın startına beyaz mayoyu China Glory ekibinden Güney Afrikalı sporcu Willem Jakobus Smit, yeşil mayoyu ise Polti Visitmalta takımından İtalyan sporcu Giovanni Lonardi giyerek başladı.

Sporcular, TUR 2025'in sekizinci ve son etabında 108,7 kilometre pedal çevirdi ve TUR 2025 İzmir'de Bostanlı İskelesi'nde sona erdi.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu Hollandalı sporcu Wout Poels kazandı

Turun dördüncü günü Kraliçe Etabı olan Marmaris-Akyaka'yı (Kıran) kazanarak büyük bir avantaj yakalayan 37 yaşındaki Wout Poels, toplamda 23 saat 44 dakika 52 saniyeyle genel klasman birincisi oldu. Hollandalı bisikletçi TUR 2025'in şampiyonu olarak turkuaz mayonun da sahibi oldu.

TUR 2025'i XDS Astana takımından Ekvadorlu Harold Martin Lopez ikinci, Picnic PostNL ekibinden Kolombiyalı Guillermo Juan Martinez üçüncü bitirdi.

TUR 2025'in genel klasman birincisi olan Poels'a kupasını ve turkuaz mayosunu İzmir Valisi Süleyman Elban ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya takdim etti.

Ödül töreninde dereceye giren diğer sporculara ise ödüllerini AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osman Ağaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Tuncer ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu verdi.

Son etabı Malucelli kazandı

TUR 2025'in sekizinci ve son etabını XDS Astana takımından Matteo Malucelli kazandı.

Malucelli, Çeşme-İzmir arasındaki 108,7 kilometrelik parkuru 2 saat 23 dakika 26 saniyeyle birinci sırada bitirdi.

Mayolar

TUR 2025'te turkuaz mayonun dışında verilen 3 mayo da sahibini buldu.

En iyi tırmanışçıya verilen kırmızı mayoyu, genel klasmanda da birinci olan Wout Poels aldı. 37 yaşındaki tecrübeli bisikletçi, hem turkuaz hem de kırmızı mayoyu alarak TUR 2025'i çifte zaferle tamamladı.

Türkiye Güzellikleri Primleri kategorisinde verilen beyaz mayoyu China Glory ekibinden Güney Afrikalı sporcu Willem Jakobus Smit, en iyi sprinter olarak ise Polti Visitmalta takımından İtalyan sporcu Giovanni Lonardi yeşil mayoyu kazandı.

Takımlarda ise İspanya'dan Caja Rural Seguros RGA ekip olarak birinci oldu.

Türk sporculardan genel klasmanda en iyi dereceyi Konya Büyükşehir Belediyespor'dan Burak Abay 64. sırada yer alarak elde etti.

8 etaplık tur 7 etap yapıldı

TUR 2025'in planlanan 8 etabının 7'si gerçekleştirildi.

Organizasyonun beşinci günündeki Marmaris-Aydın etabı, olumsuz hava şartları sebebiyle başladıktan kısa bir süre sonra iptal edildi.