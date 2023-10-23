İstanbul'da küçük yaştaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddialarına ilişkin 2'si tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli katıldı.

Son savunmaların alındığı duruşmaya, dosyada gizlilik kararı ve yayın yasağı olduğu için basın mensupları ile izleyici alınmadı.

Savunmaların tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti kararı açıklarken basın mensupları ve izleyiciler salona alındı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Kadir İstekli'ye "birden fazla kez çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 30 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel'e ise aynı suçtan 20 yıl hapis cezası verdi.

Heyet, müşteki H.K.G'nin annesi Fatıma Gümüşel hakkında ise aynı suçtan 16 yıl 8 ay hapis cezasına hükmetti. Mahkeme ayrıca, tutuksuz sanık Fatıma Gümüşel hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

KADEM'in açıklaması

Kararın ardından adliye önünde basın açıklaması yapan Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Yönetim Kurulu Üyesi avukat Işıl Ilgın Oktay, sanıkların "çocuğun cinsel istismarı, cinsel saldırı ve nitelikli cinsel saldırı" ile suçlandığı davada, Kadir İstekli'nin suçun kasti yoğunluğu ve birden fazla kez tekerrür halinde işlenmiş olması nedeniyle 30 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel'in zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı nedeniyle 20 yıl, annenin de sanıklarla fikir ve eylem birliği içinde çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçunu işlediği gerekçesiyle 16 yıl 8 ay hapse mahkum edildiğini aktardı.

Oktay, "Toplum vicdanını derinden yaralayan her olayda olduğu gibi, bugün karar duruşması görülen bu önemli davada da yargılamanın adil bir şekilde gerçekleştirilerek ceza verildiğine inanıyoruz. Temennimiz toplum vicdanını yaralayan bu türden olayların bir daha yaşanmamasıdır." ifadelerini kullandı.

KADEM'in hayatın her alanında kadının bedensel ve ruhsal bütünlüğü, maddi, manevi itibarı ve onuru için mücadele ettiğini belirten Oktay, çocuk istismarı ve kadına yönelik şiddetin her zaman karşısında olduklarını dile getirdi.

Ne olmuştu?

İstanbul'da küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu iddiası üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Hazırlanan iddianamede, müştekinin 14 yaşındayken hastaneye gittiğinde polislerin haber vermesi üzerine soruşturma başlatıldığı, savcılığın kemik testi istemesi üzerine müşteki yerine başka bir kızın kemik testine girdiği ve soruşturmanın bunun üzerine kapandığı aktarılmıştı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan ve Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Kadir İstekli'nin "nitelikli cinsel saldırı" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından 30 yıldan az olmamak üzere, diğer sanıklar Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel'in de "çocuğun nitelikli cinsel istismarına iştirak" suçundan 18 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması istenmişti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı sıfatıyla 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismarına yönelik iddialarla ilgili 2012'de hukuka aykırı olarak kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdiği iddia edilen cumhuriyet savcısı hakkında HSK'ye inceleme izni vermişti.

Bunun üzerine savcı hakkında HSK Birinci Dairesince inceleme başlatılmış ve müfettiş görevlendirilmişti.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 22 Mayıs 2023 olarak belirlenen duruşma tarihinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talebi üzerine 30 Ocak 2023'te yapılmasına karar vermişti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, müşteki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile müşteki H.K.G'nin avukatlarının sanıklarla ilgili tutuklama taleplerinin değerlendirilmesinin ardından mahkeme tarafından Kadir İstekli (47) ile Yusuf Ziya Gümüşel (59) hakkında yakalama emri çıkarılmıştı.

Bunun üzerine gözaltına alınan sanıklar, haklarındaki tutuklama kararlarının yüzlerine okunmasının ardından cezaevine gönderilmişti.