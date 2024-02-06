Ankara

Diyarbakır'da, AFAD İl Müdürlüğü yerleşkesindeki program 04.17'de kurtarma ve ilkyardım araçlarının sirenlerini çalmasıyla başladı.

Programda, depremlerde yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulundu, depremde yapılan çalışmaları anlatan video gösterimi yapıldı.

Eğitim alanında AFAD ekipleri başta olmak üzere arama kurtarma çalışmalarında yer alan kamu kurum kuruluşlarıyla sivil toplum örgütlerinin arama kurtarma ekipleriyle bir araya gelen Vali Ali İhsan Su, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Vali Su, depremin yaralarının sarılması için de kalıcı konutlar başta olmak üzere birçok alanda çalışmanın aralıksız sürdüğünü aktardı.

İl Müftüsü Celal Büyük'ün Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi.

İzmir

İzmir İl Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü'ndeki koordinasyon merkezinde gerçekleştirilen programa, İzmir Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu ile kentteki 23 afet grubunun temsilcileri katıldı.

Programda, saat 04.17'de depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Depremin ardından çalışma ve yardımlar hakkında gazetecilere bilgilendirmede bulunan Çorumluoğlu, afet bölgelerinden İzmir'e gelen 10 bin 283 afetzede vatandaşın misafirhane ve otellere yerleştirildiğini, 80 bin 950 vatandaşın da kendi imkanlarıyla kentte ikamet ettiğini söyledi.

Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

Konuşmanın ardından AFAD'ın hazırladığı depremlerden etkilenen illerdeki çalışmaların anlatıldığı video izlendi.

Ardından Kur'an-ı Kerim okunup dua edilerek program sona erdi.

Uşak

AFAD Uşak İl Başkanlığı'nda düzenlenen programda, 04.17'de depremlerde yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra AFAD tarafından hazırlanan depremlerden etkilenen illerde ilk anlardan şu ana kadar yapılan çalışmaların anlatıldığı video izlendi.

Burada konuşan Uşak Valisi Turan Ergün, 11 il ve 14 milyon kişiyi etkileyen depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa diledi.

Depremlerin ilk anından itibaren tüm Türkiye'nin seferber olduğunu aktaran Ergün, depremlerden etkilenen illerde 650 bin personelin görev yaptığını anımsattı.

Denizli

AFAD il binasındaki koordinasyon merkezinde düzenlenen programda konuşan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, deprem felaketinin Türk milletinin yaşadığı en acı felaketlerden biri olarak tarihe geçtiğini belirtti.

Vali Coşkun, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

Konuşmanın andından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Çankırı

Çankırı'da, 6 Şubat'taki depremlerin 1. yılı dolayısıyla "sessiz yürüyüş" yapıldı.

Anıt Alanı'ndan saat 04.00'te başlayan yürüyüş, ilk depremin yaşandığı saat 04.17'de kentteki alışveriş merkezi önünde sona erdi.

Burada depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programa, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Batman

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için Batman ve Bingöl'de anma programı gerçekleştirildi.

Batman'da, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde düzenlenen programda saat 04.17'de koordinasyon kurulu üyeleri bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Buradaki programın ardından Yıldız Camisi'nde sabah namazının ardından depremlerde yaşamını yitiren vatandaşlar için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Bingöl

Bingöl'de de Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Ulu Cami'de program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İl Müftüsü Mustafa Topal tarafından dua edildi.

Programa, Vali Ahmet Hamdi Usta, Vali Yardımcısı Malik Çalışır, AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Boğatekin, Türk Kızılay ile AFAD personelleri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte, sabah namazının ardından vatandaşlara çorba ikram edildi.

Mardin

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenler için Mardin ve Siirt'te anma programı düzenlendi.

Mardin'de 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde koordinatör vali olarak atanan Vali Tuncay Akkoyun, deprem günü giydiği kıyafetleri giydi.

Devletin çok hızlı refleks göstererek bölgede önemli çalışmaların yapıldığını aktaran Akkoyun, afetzedelerin de o kadar büyük travmaya ve yıkıma rağmen kendisi gibi afetzedelere yardım noktasında canla başla çalıştığına şahitlik yaptığını söyledi.

Daha sonra İl Müftülüğünce Şakir Nuhoğlu Camisi'nde sabah namazından önce depremde hayatını kaybedenler için düzenlenen etkinlik Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Etkinlikte, dua edildi, mevlit okundu.

Siirt

Siirt'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki programda, saat 04.17'de saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Kemal Kızılkaya, 11 ili etkileyen ve 53 bin 537 kişinin hayatını kaybettiği depremlerin ardından asrın dayanışması örneğinin sergilendiğini söyledi.

İl Müftülüğünce Ensar Camisi'nde sabah namazından sonra düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi, mevlit okundu.

Programa, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Gaffar Gören, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Yener Tanık, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile arama ve kurtarma ekipleri katıldı.

Batman

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için Batman ve Bingöl'de anma programı gerçekleştirildi.

Batman'da, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde düzenlenen programda saat 04.17'de koordinasyon kurulu üyeleri bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Buradaki programın ardından Yıldız Camisi'nde sabah namazının ardından depremlerde yaşamını yitiren vatandaşlar için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Bingöl

Bingöl'de de Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Ulu Cami'de program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İl Müftüsü Mustafa Topal tarafından dua edildi.

Programa, Vali Ahmet Hamdi Usta, Vali Yardımcısı Malik Çalışır, AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Boğatekin, Türk Kızılay ile AFAD personelleri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte, sabah namazının ardından vatandaşlara çorba ikram edildi.

Kırıkkale

Vali Mehmet Makas, AFAD İl Müdürlüğü'nde düzenlenen programda, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Yüce Türk milletinin 7'den 77'ye bir ve beraber olmayı tüm dünyaya gösterdiğine dikkati çeken Makas, şöyle konuştu:

"Milletimiz, 86 milyon tek yürek olmuş ve yaraları hep beraber sarmıştır. O dönemde NATO Genel Sekreteri Hatay'a geliyor ve bölgeyi helikopterle gezdirdikleri sırada bizim için önemli bir sözü var. 'Ancak Türk milleti bu felaketin altından kalkabilir, başka bir ülkede bu birlikteliği ve beraberliği görmemizin imkan ve ihtimal yoktur' diye dönemin Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'a beyanı var. Allah bu birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Anadolu coğrafyasının ve son kalenin ayakta durması sadece ümmet coğrafyası için değil, tüm insanlık önemlidir. Çünkü insanlığın son kalesidir Anadolu."

Protokol üyelerinin katıldığı anma programı, kısa film gösterimi ve saat 04.17'de saygı duruşunda bulunulmasının ardından sona erdi.

Niğde

Niğde Valiliği Hüdavent Hatun Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda ise İl Müftüsü Osman Ayas, depremde hayatını kaybedenler için dua etti, depremle ilgili hazırlanan video izlendi.

Vali Cahit Çelik, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren de depremlerde hayatını kaybedenlere Allah rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde çalışan Hatay'dan tayin olan depremzede Hanifi Yalçın ise çok büyük bir felaket yaşandığını, depremde akrabalarının yaşamını yitirdiğini, devletin ve Niğde'nin her zaman yanlarında olduğunu vurguladı.

Kars

Kars 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü salonunda, 6 Şubat 2023'teki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin birinci yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Burada bir araya gelen sağlık çalışanları, kurtarma ekipleri ve bazı protokol üyeleri, depremlerde kaybedilenler için saygı duruşunda bulundu.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, depremlerde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Erzincan

Erzincan'da "Asrın Felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı.

İl Afet Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen anma programında, Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, AFAD İl Müdürü Cengiz Çavuş ile kamu kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri saygı duruşunda bulundu.

Sinevizyon gösterisinin ardından konuşan Erzincan Vali Yardımcısı Canpolat, Erzincan'ın depremin yıkımını, travmasını en iyi bilen şehir olduğunu söyledi.

Iğdır

Iğdır 112 Acil Çağrı Merkezi GAMER salonunda düzenlenen programda da depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

AFAD ekiplerinin deprem bölgesinde yaptığı çalışmaları anlatan fotoğraf sergisini gezen Vali Ercan Turan, depremlerde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Programda AFAD Başkanlığınca hazırlanan "6 Şubat" isimli video gösterildi.

Ardahan'da da depremde yaşamını yitirenler anıldı.

Burdur

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler, Burdur'da anıldı.

Vali Türker Öksüz, AFAD İl Müdürlüğü'nde düzenlenen programda, 6 Şubat'ta 11 ili etkileyen depremlerin tarihe asrın felaketi olarak geçtiğini belirterek bu depremlerde hayatlarını kaybedenlerin acısını hala yüreklerinde hissettiklerini söyledi.

Depremlerde hayatı kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı ve sabır dileyen Öksüz, tedavi gören yaralılara da acil şifalar temennisinde bulundu.

Öksüz, deprem bölgelerinde çalışan, emek veren bütün kamu kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına, özel kuruluşlara ve gönüllülere teşekkür ederek, zor bir dönemi atlattıklarını aktardı.