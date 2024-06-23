Birlikten yapılan açıklamaya göre, seramik, çimento, cam sektörlerinin 2 binin üzerindeki ihracatçı firmalarını bünyesinde bulunduran ÇCSİB, 2023'te gerçekleştirilen 4,9 milyar dolarlık ihracatın şampiyonlarını belirleyecek.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz ve üyelerin katılacağı 6. İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni, 28 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar'ın da yer alması beklenen törende çimento, cam ve seramik sektöründe faaliyet gösteren firmalara çeşitli kategorilerde 76 ödül takdim edilecek.

"Sektörlerimiz, 2023'te 4,9 milyar dolarlık ihracat yaptı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, geçen yıl dünya ve Türkiye ekonomisinde üç sektör için kısıtlayıcı koşulların oluştuğunu belirtti.

Tüm zorluklara ve artan rekabete karşı sektörlerin 2023'te 4,9 milyar dolarlık ihracat yaptığına dikkati çeken Çenesiz, şu değerlendirmede bulundu:

"Böylece ihracatımızı son 10 yılda yüzde 48 artırma başarısını gösterdik. Bu başarılarıyla sektörlerimize ve ülke ekonomimize değerli katkılar sağlayan firmalarımızı kutlamak ve ödüllerini takdim etmek üzere geleneksel hale gelen törenimizde bir araya geleceğiz."