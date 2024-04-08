İl koordinasyon kurulu toplantıları sonrası İzmir-İzmir etabı, Çeşme-İzmir olarak revize edildi.

Ayrıca 21 Nisan Pazar günü Antalya'dan başlayacak organizasyonun startı, Düden Parkı'nda verilecek. Bisikletçiler 8 gün sürecek turun ilk gününü Atatürk Parkı'nda tamamlayacak.

Turun son gününde gerçekleştirilecek İstanbul etabı Beşiktaş Meydanı'ndan başlayacak, Sultanahmet Meydanı'nda sona erecek. Böylece final etabının startı ilk kez Beşiktaş Meydanı'nda verilecek.

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TUR 2024'ün güncellenen etaplarıyla toplam kilometresi ise 1188 oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 21-28 Nisan tarihlerinde düzenlenecek turun güncel parkuru şöyle:

21 Nisan: 1. etap Antalya-Antalya (134,7 km)

22 Nisan: 2. etap Kemer-Kaş (Kalkan) (190,6 km)

23 Nisan: 3. etap Fethiye-Marmaris (156 km)

24 Nisan: 4. etap Marmaris-Bodrum (137,9 km)

25 Nisan: 5. etap Bodrum-Kuşadası (177,9 km)

26 Nisan: 6. etap Kuşadası-Manisa (Spil Dağı) (160,1 km)

27 Nisan: 7. etap Çeşme-İzmir (125,4 km)

28 Nisan: 8. etap İstanbul-İstanbul (105,4 km )

Kaynak: AA