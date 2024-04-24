Marmaris ilçesindeki Atatürk Caddesi'nden başlayan etabın startını, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Muğla Gençlik Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu verdi.
Bisiklet turunun 137,9 kilometrelik dördüncü etabına 25 takımdan 168 bisikletçi katıldı.
Bisikletçiler Marmaris'ten başlayıp Ula'nın Akyaka Mahallesi'nden sahil boyunca Akbük'ten sonra Milas'ın Ören Mahallesi'ne, Çiftlik Mahallesi'nden sonra Bodrum merkezi geçerek Konacık Mahallesi'ndeki Avenue Bodrum AVM'nin önündeki finişe ulaşacak.
Bu yıl 59. kez organize edilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 28 Nisan Pazar günü İstanbul'da son bulacak.