Marmaris ile Bodrum arasındaki 137,9 kilometrelik parkurda düzenlenen 4. etaba, 168 sporcu katıldı. 91 ile 94'üncü kilometreler arasında 2. kategori bir tırmanışın, devamında ise teknik iniş bölümlerinin bulunduğu etabın son bölümü büyük heyecana sahne oldu.James Whelan, Calum Johnston, Nanuele Tarozzi ve Gianni Marchand'dan oluşan kaçış grubu son kilometrede yakalandı.

Son metrelerde atağa geçen Tobias Andresen, 3 saat 29 dakika 42 saniyelik derecesiyle Bora-Hansgrohe takımından Danny van Poppel ve Alpecin-Deceuninck'ten Henri Uhlig'in önünde birinci oldu.

21 yaşındaki bisikletçi Andresen, 14 saat 33 dakika 55 saniyelik süresiyle genel klasmanda da zirveye yerleşerek "turkuaz mayo"yu giydi.

Polti Kometa takımından Giovanni Lonardi, sprint klasmanındaki liderliğini sürdürdü.

Türkiye güzellikleri klasmanı lideri Bike Aid takımından Vinzent Dorn, iki tırmanış prim kapısını da ilk sırada geçerek "kırmızı mayo"yu da ele geçirdi.

Etaba kırmızı mayoyla başlayan Beykoz Belediyespor'un genç bisikletçisi Samet Bulut ise 3. kategori tırmanış kapısından 3. sırada geçti. Samet, 2. kategori tırmanışa yaklaşırken içinde yer aldığı grubun temposuna ayak uyduramayarak geriledi ve mayoyu kaybetti.

TUR 2024'te yarın

Yarın Muğla'da başlayacak yarış, Aydın'da devam edecek. Startı, saat 11.40'ta Bodrum Belediyesi önünden verilecek 177,9 kilometrelik 5. etap, Kuşadası Marina'da tamamlanacak.

Bu yıl 59. kez organize edilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 28 Nisan Pazar günü İstanbul'da son bulacak.