Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye, yarın yapılacak 135 kilometrelik Alanya-Antalya etabıyla başlayacak.

TUR 2023 öncesinde Alanya'nın Avsallar bölgesinde hatıra ormanı oluşturmak için fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Organizasyona Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı, Alanya ilçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, federasyon yöneticileri, protokol üyeleri, Avsallar'daki ilk ve orta okul öğrencileri ile vatandaşlar katıldı.

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar adına da fidan dikildi.

Hatıra ormanı hakkında açıklamalarda bulunan Kaymakam Ürkmezer, "58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, yarın Alanya'mızdan başlayacak. Onun heyecanı içindeyiz. Bugün TUR anısına Avsallar bölgesinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirdik. Sporun merkezi olan Alanya'mız aynı zamanda coğrafi güzelliklerin de merkezi. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Alanya'mıza değer katıyor. TUR vesilesiyle böyle güzel bir hatıra ormanı oluşturulmasından dolayı çok mutluyuz." diye konuştu.

Başkan Emin Müftüoğlu ise "Allah bir daha orman yangınlarını ülkemize göstermesin. Çok zor bir şey. Ülkemizi yeşillendirmek için her turun anısına orman dikmek için çaba sarf ediyoruz. Burada Cumhurbaşkanımız, Gençlik ve Spor Bakanımız ve depremde ölen kardeşlerimizin adına fidan diktik. İnşallah ülkemiz hep yeşil olur, yeşil kalır." ifadelerini kullandı.