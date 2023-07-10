ANKARA - Avrupa’nın en önemli film festivallerinden “Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali”nde ödüller sahiplerini buldu. TRT destekli “Blaga’s Lessons” dünya prömiyerini yaptığı “57. Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali”nde “En İyi Film Ödülü” dahil toplam 3 ödülün sahibi oldu. Festivalin endüstri bölümü olan Eastern Promises’ta kurgu aşamasındaki filmlerin yarıştığı iki farklı kategoride ise “TRT Ödülü” verildi.

TRT destekli “Blaga’s Lessons” festivalden 3 ödülle ayrıldı

TRT destekli “Blaga’s Lessons” filmi, dünya prömiyerini “57. Karlovy Vary Film Festivali”nin ana yarışma bölümü olan “Crystal Globe Yarışması”nda yaptı. Bulgar yönetmen Stephan Komandarev’in yönettiği film, Karlovy Vary Film Festivali’nde “Cyrstal Globe En İyi Film Ödülü”, “En İyi Kadın Oyuncu Ödülü” ve “Ekümenik Jüri Ödülü”nü kazandı.

“Blaga’s Lessons” filmi, geçtiğimiz yıl Saraybosna Film Festivali’nin endüstri bölümü Cinelink’te kurgu aşamasındaki projelerin yarıştığı Work in Progress kategorisinde “TRT Ödülü” kazanmıştı. 70 yaşındaki eski bir öğretmen olan Blaga’nın, telefon dolandırıcıları tarafından dolandırılması ve kocasının mezarı için biriktirdiği parayı kaybetmesini anlatan film, komünizm sonrası Bulgaristan’daki sosyal duruma dair dikkat çekici tespitler sunuyor.

Festivalin endüstri bölümünde 2 ayrı “TRT Ödülü” verildi

TRT’nin dünyanın en prestijli film festivallerinden Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali ile 2021 yılında başlattığı iş birliği bu yıl da devam etti. Festivalin endüstri bölümü olan Eastern Promises’ta kurgu aşamasındaki filmlerin yarıştığı 2 ayrı kategoride “TRT Ödülü” verildi.

Avrupa’daki en büyük ortak yapım marketlerinden biri olan Eastern Promises’ta kurgu aşamasındaki projelerin yarıştığı “Work in Progress” yarışmasında TRT Ödülü Litvanyalı yönetmen Egle Vertelyte’nin yönettiği yemek üzerine bir komedi filmi olan “Tasty” isimli filme verildi. Filmde, küçük bir kantinde yemek yapan yakın arkadaşlar Ona ve Saule’nin televizyondaki bir yemek yarışmasına katıldıktan sonra başlarından geçenler, sosyal medyanın yarattığı illüzyon, insanlar arası rekabet ve bütün bu sahtelikler arasında gerçek dostluğu anlatılıyor.

Post prodüksiyon ve dağıtım aşamasındaki projelerin yarıştığı “First Cut +” kategorisinde ise “TRT Ödülü” 23 yaşındaki Kanadalı yönetmen Harley Chamandy’nin ilk filmi olan “Allen Sunshine” filminin oldu. Film, ünlü şarkıcı olan karısının ölümünden sonra büyük bir yasa boğulan ve ıssız bir göl kenarındaki evinde inzivaya çekilen müzik yapımcısı Allen Sunshine’ın hikayesine odaklanıyor.

Festivalin “Ufuklar” bölümünde TRT ortak yapımları gösterildi

Festivalde, uluslararası alanda önemli sinemacıların filmlerine yer verilen “Ufuklar” (Horizons) bölümünde, dünya prömiyerlerini geçtiğimiz mayıs ayında düzenlenen 76. Cannes Film Festivali’nin Ana Yarışma Bölümü’nde yapan TRT ortak yapımları “La Chimera”, “Club Zero” ve “Kuru Otlar Üstüne” filmlerinin de gösterimi yapıldı.

HABER: MERVE ELÇİ