İSTANBULAA- İKSV'den yapılan açıklamaya göre, 18 farklı mekanda, 25 konserin gerçekleşeceği festivalde 8 eserin dünya prömiyeri, 4 eserin ise Türkiye prömiyeri yapılacak.

Festival, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Hollanda Kraliyet Concertgebouw Oda Orkestrası, Salzburg Mozarteum Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Münih Oda Orkestrası ve Borusan Quartet gibi birçok prestijli topluluğun yanı sıra Anne-Sophie Mutter, Barbara Hannigan, Nicolas Altstaedt, Matthias Goerne, Arabella Steinbacher, Lucienne Renaudin Vary ve Jan Lisiecki gibi yıldız solistlerin aralarında olduğu 60'ın üzerinde ismi ağırlayacak.

Etkinlik, daimi şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası ile genç piyanist Jan Lisiecki'nin Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda 1 Haziran'da gerçekleştireceği konserle başlayacak.

Önemli bestelere imza atan Hasan Uçarsu'ya tören öncesi festivalin "Onur Ödülü" takdim edilecek.

Festival programıyla ilgili ayrıntılı bilgiye "www.muzik.iksv.org" internet adresinden ulaşılabilecek.