HABER: DİNÇER KARACALAR



DreamTürk Tv’de ekrana gelen sunuculuğunu Emel Yalçın’ın, Genel koordinatörlüğünü Suat Yanç’ın, yapımcılığını Noah Entertainment’ın üstlendiği “50 Fifty” bu hafta özel gündemiyle müzik dünyasının nabzını tutacak.



Mustafa Ceceli’den bol konuklu, bol sürprizli konser! Ceceli’nin Bostancı konserinde neler oldu? Eşi Ceceli’nin ceketini neden yırttı?



Sarp Apak’tan fifti fifti itiraflar! Ünlü oyuncu neden defalarca kere albüm teklif almasına rağmen müzik yapmak istemiyor?



Kırmızı Hadise’den olay konser! Şarkılarıyla coşturan Hadise açıklamalarıyla gündem yarattı



Ve stüdyo konuğumuz Ömür Gedik’ten Emel Yalçın’a çok özel açıklamalar :

“Et yemeyi bıraktıktan sonra bana bir sakinlik geldi”

Galalar, davetler, müzik ve magazin dünyasından haberler!



“50 fifty” 11 Mayis Perşembe akşamı 20.00’de ve tekrar bölümleriyle Cumartesi ve Pazar günü DreamTürk TV ekranlarında…