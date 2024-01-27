HABER: Almina Besra BABAR

Son yıllarda Türkiye’de artan kutuplaşma iklimi içinde yıldız gibi parlayacak bir oluşuma imza atıldı. Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen 50 sivil toplum kuruluşu İstanbul Fişekhane’de bulunan Kazlıçeşme Sanat Merkezi’nde bir araya geldi. Düzenlenen Gençlik kariyer buluşmasına TÜMKİAD (Tüm Kalkınma ve İş İnsanları Derneği) Başkanı Nihat Tanrıkulu katıldı.

Programa onur konuğu olarak katılan Nihat Tanrıkulu, büyük ilgi gördü. Alkışlar eşliğinde sahneye davet edilen TÜMKİAD Genel Başkanı Tanrıkulu, gençlere önemli tavsiyelerde bulundu. 50 STK değil,50 kişi bile olsa tarih yazacaklarını belirten Nihat Tanrıkulu,’Doğu ve Güneydoğu’nun gençleri seni tanımak istiyorlar dendi. Bende bu nedenle bugün buradayım. Çünkü bu bayrak bu ülkede yaşayan herkesin bayrağı. Bugün buraya size yaşadığım deneyimleri anlatmaya geldim. Emin olun sizden biriyim ve bir zamanlar yamalı pantolonla dolaştım bu büyük şehirlerde. Ben 50 STK’yı geçtim, sadece salonda 50 kişi olsa bile tarih yazacağım demiştim. Bugün burada siyaset yok. Kurduğum TÜMKİAD’ın da amacı siyaset değil. Nihat Tanrıkulu olarak ben Karslıyım, Diyarbakırlıyım, Şırnaklıyım, Vanlıyım, Ağrılıyım, Batmanlıyım, Doğu ve Güneydoğu’nun evladıyım ama Türkiyeliyim.

İNANMADAN HİÇ BİRŞEYİ BAŞARMAZSINIZ

Genlere tavsiyelerde bulunan Başkan Tanrıkulu, ‘Genlere özellikle şunları söylemek istiyorum. İnanacaksınız. İnanmadan hiçbir şey başaramazsınız. Ben İstanbul’a yeni geldiğim yıllarda ayakkabı boyadım. İçim içime sığmıyordu bir şeyler yapmalıydım. Çok fazla insan tanıdım. Büyüdükçe, çalıştıkça paranın ne kadar önemli olduğunu gördüm. Rahmetli babam gelip dedi ki ‘Devletsiz insan namussuz insandır’ En önemli şey devlettir’ STK’ların çoğalıp devlete ihanet ettiğini gördüm. Ve bir karar alarak devletçi STK kurdum. Amacımız devletçi bir lobi kurmak. Çünkü fani olarak yok olacağız.Türkiye Cumhuriyetinin güçlü bir şekilde yola devam etmesi için bu yapılamalara ihtiyacı var. Ve geldiğimiz noktada 40’tan fazla şehrimizde şubeler açtık’dedi.

