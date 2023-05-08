İSTANBUL- Türkiye’nin seçkin ilim, irfan yuvalarından İlim Yayma Vakfı kuruluşunun 50. Yılında bu asırlık yürüyüşüne dair “İlimden İrfana 50 Yıldan Asra” mottosuyla başlattığı 50. Yıl etkinlikleri kapsamında “İlim Yayma Vakfı 50 Yılda 50 Vakıf İnsan” adını verdiği önemli bir eseri hayata geçirdi. Vakıf tarihinde iz bırakmış kişiler ile ilgili bilgileri derli toplu bir araya getirmek ve tarihe not düşmeyi hedefleyen kitabın hazırlanmasında çok sayıda proje danışmanı, akademisyen ve editör görev aldı.

HABER: GİZEM ELÇİ