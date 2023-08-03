HABER: DİNÇER KARACALAR



DreamTürk Tv’de ekrana gelen sunuculuğunu Emel Yalçın’ın, Genel koordinatörlüğünü Suat Yanç’ın, yapımcılığını Noah Entertainment’ın üstlendiği “50 Fifty” bu hafta özel gündemiyle müzik dünyasının nabzını tutacak.



50 fifty yine çok renkli! Çelik’ten 50 fifty’e özel çarpıcı açıklamalar! Usta müzisyen Suat Suna’dan sürpriz haberler! Işın Karaca’dan hastalığı ve özel hayatıyla ilgili çarpıcı sözler!

Özge Ulusoy’un güzellik sırları!

Ödül törenleri, konserler, müzik ve magazin dünyasından en güncel haberler!



Ece Kanmaz Üstadımız’ın sunumuyla 50 fifty Perşembe 20.00'de Dream Türk'te!

Konserler, yeni klipler ve son haberlerle müzik dünyasının nabzını tutacak “50 fifty” 3 Ağustos Perşembe akşamı 20.00’de ve tekrar bölümleriyle Cumartesi 16.00 ve Pazar 13.00’te DreamTürk ekranlarında…