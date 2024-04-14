Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile RAMS Başakşehir, Pendik Stadı’nda karşılaştı.

İlk yarı

3. dakikada Pendikspor gole yaklaştı. Sağ kanattan Sequeira'nın kullandığı kornerde altıpas içinde boşta kalan topa yakın mesafeden Welinton vurdu. Kale önünde Dubois'ya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

5. dakikada ev sahibi takım yine etkili geldi. Midtsjö'nün pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Gökcan'ın sağ çaprazdan şutunda, kaleci Muhammed topu kontrol etti.

14. dakikada Pendikspor savunmasında Welinton'un kontrol edemediği topu kapan Davidson, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Davidson'un sağ çaprazdan yerden şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

17. dakikada Pendikspor öne geçti. Sequeira'nın sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkte kafayı vuran Thiam, topu ağlara yolladı: 1-0.

36. dakikada Başakşehir beraberliği yakaladı. Pelkas'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Figueiredo'nun sol ayağıyla gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İkinci yarı

50. dakikada Başakşehir öne geçti. Pelkas'ın ara pasıyla Pendikspor ceza sahasında topla buluşan Figueiredo'nun ayak içiyle vuruşunda, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-2.

56. dakikada Pendikspor beraberliği yakaladı. Başakşehir ceza sahasında Dubois'dan topu kapan Midtsjö, altıpas içinden yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-2.

74. dakikada konuk ekip, üçüncü golüne yaklaştı. Deniz Türüç'ün sağ kanattan arka direğe yaptığı ortaya Figueiredo yakın mesafeden vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

80. dakikada Başakşehir bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Ömer Ali'nin penaltı noktası önüne çevirdiği topu kontrol eden Pelkas'ın ayak dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-3.

83. dakikada gelişen Pendikspor atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Gökcan'ın sert şutunda top, kaleci Muhammed'den döndü. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

90+4. dakikada ev sahibi takımın atağında, sol kanattan yapılan ortayı Diaby kafayla ceza sahası dışındaki Erdem'in önüne indirdi. Erdem'in sert şutunda, top az farkla üstten auta çıktı.

Karşılaşmayı RAMS Başakşehir 3-2 kazandı.